بن عروس: توزيع 4000 مساعدة اجتماعية على تلاميذ أبناء العائلات المعوزة خلال الايام القادمة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ben-arous1.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 23:08
      
تشرع مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس، في توزيع 4000 مساعدة اجتماعية عينية لفائدة التلاميذ من أبناء الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وفق رئيسة قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة روضة  الخالدي.
 وأضافت الخالدي في تصريح لصحفية وكالة تونس للانباء، اليوم الاثنين، انّ هذه المساعدات التي ستوزع على التلاميذ خلال الأيام القليلة القادمة، ستكون في شكل محافظ مدرسية تضم كتبا وكراسات ومستلزمات مدرسية أخرى حسب المستوى الدراسي.
 وستوزع  هذه المساعدات بالتوازي مع مساعدات برمجتها وزارة الشؤون الاجتماعية لفائدة أبناء العائلات المعوزة في اطار الدعم السنوي الذي تقدمه لفائدة التلاميذ والطلبة والمنتمين الى العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، بحساب 100 دينار لكل تلميذ إضافة الى المساعدات العينية كالمحافظ المدرسية واشتراكات النقل.

 وقالت الخالدي انّ الهدف الأساسي من إرساء هذه المبادرة، هو مساعدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل على مجابهة أعباء العودة المدرسية .



