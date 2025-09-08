"الحماية من الاشعاع في الطب النووي"، موضوع ورشة عمل بمعهد صالح عزيز بتونس بمشاركة خبراء من 8 دول عربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bf20b6be7037.70633616_pljeimkfnohqg.jpg width=100 align=left border=0>

نظم معهد صالح عزيز للأمراض السرطانية، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول "الحماية من الإشعاع في الطب النووي"، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، وبمشاركة خبراء من ثماني دول عربية وهي فلسطين، والأردن، والبحرين، والعراق، واليمن، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا.



وتهدف هذه الورشة، التي افتتحها وزير الصحة مصطفى الفرجاني، إلى تعزيز معايير السلامة في مجال الطب النووي وتبادل التجارب في هذا الاختصاص الدقيق، وفق بلاغ لوزارة الصحة.

