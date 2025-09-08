"الحماية من الاشعاع في الطب النووي"، موضوع ورشة عمل بمعهد صالح عزيز بتونس بمشاركة خبراء من 8 دول عربية
نظم معهد صالح عزيز للأمراض السرطانية، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول "الحماية من الإشعاع في الطب النووي"، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، وبمشاركة خبراء من ثماني دول عربية وهي فلسطين، والأردن، والبحرين، والعراق، واليمن، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا.
وتهدف هذه الورشة، التي افتتحها وزير الصحة مصطفى الفرجاني، إلى تعزيز معايير السلامة في مجال الطب النووي وتبادل التجارب في هذا الاختصاص الدقيق، وفق بلاغ لوزارة الصحة.
وأكد وزير الصحة التزام الوزارة بدعم الطب النووي عبر تطوير الأدوية الإشعاعية محليًا وإدماج الذكاء الاصطناعي في مسار العلاج وتحديث البنية التحتية والتجهيزات.
كما أدّى الوزير زيارة ميدانية شملت مختلف فضاءات المعهد، أين عاين الأقسام وأشغال التهيئة، واستمع إلى مشاغل المرضى.
وتتواصل أشغال ورشة العمل حول "الحماية من الإشعاع في الطب النووي" من 8 إلى 12 سبتمبر 2025.
