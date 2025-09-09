مباراة ودية: المنتخب التونسي الرديف ينهزم مجددا امام نظيره المصري 0-3

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c098f11d79b2.59353111_nlpfqghkjoeim.jpg width=100 align=left border=0>

تكبد المنتخب الوطني التونسي الرديف لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء هزيمة جديدة بنتيجة 3-صفر امام نظيره المصري في المباراة الودية الثانية التي جمعت المنتخبين بملعب الاسماعيلية.

وجاءت اهداف المنتخب المصري عن طريق يحيى زكرياء (6) ومصطفى سعد ميسي (17) ومحمد جابر توفيق (66).

وكان المنتخب التونسي الرديف قد انهزم يوم السبت الماضي امام نظيره المصري بنتيجة1-صفر في مباراة ودية اولى .

