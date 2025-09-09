مباراة ودية: المنتخب التونسي الرديف ينهزم مجددا امام نظيره المصري 0-3
تكبد المنتخب الوطني التونسي الرديف لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء هزيمة جديدة بنتيجة 3-صفر امام نظيره المصري في المباراة الودية الثانية التي جمعت المنتخبين بملعب الاسماعيلية.
وجاءت اهداف المنتخب المصري عن طريق يحيى زكرياء (6) ومصطفى سعد ميسي (17) ومحمد جابر توفيق (66).
وكان المنتخب التونسي الرديف قد انهزم يوم السبت الماضي امام نظيره المصري بنتيجة1-صفر في مباراة ودية اولى .
وتنضوي المباراتان الوديتان ضمن تحضيرات المنتخب الوطني التونسي الرديف ونظيره المصري استعدادا لمشاركتهما في كاس العرب خلال شهر ديسمبر القادم بالعاصمة القطرية الدوحة.
واعتمد عبد الحي بن سلطان مدرب المنتخب الوطني التونسي الرديف على التشكيلة الاتية: صبري بن حسن-غيث الزعلوني-محمد امين الشارني-محمد النصراوي-رائد الشيخاوي-معز الحاج علي(معتز الزمزمي 58)-نسيم الدنداني (اشرف الجبري 58)-غيلان الشعلالي-ايمن الحرزي-شهاب الجبالي(زايون تيلاميو 70)-فارس بوسنينة (خليل العياري 70).
ومن جهته عول مدرب المنتخب المصري الرديف حلمي طولان على التشكيلة التالية: احمد الشناوي-احمد هاني-مصطفى العش-محمود الونش-يحيى زكرياء-عمرو السولية (عمر الساعي 69)-غنام محمد(محمود زالاكا 58)-اكرم توفيق-مصطفى سعد (محمد النني 59)-ناصر منسي (مروان حمدي 69)-حسين الشحات (ميدو جابر55).
