Babnet   Latest update 22:13 Tunis

مباراة ودية: المنتخب التونسي الرديف ينهزم مجددا امام نظيره المصري 0-3

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c098f11d79b2.59353111_nlpfqghkjoeim.jpg width=100 align=left border=0>
منتخب مصر الثاني
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 22:13 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تكبد المنتخب الوطني التونسي الرديف لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء هزيمة جديدة بنتيجة 3-صفر امام نظيره المصري في المباراة الودية الثانية التي جمعت المنتخبين بملعب الاسماعيلية.
وجاءت اهداف المنتخب المصري عن طريق يحيى زكرياء (6) ومصطفى سعد ميسي (17) ومحمد جابر توفيق (66).
وكان المنتخب التونسي الرديف قد انهزم يوم السبت الماضي امام نظيره المصري بنتيجة1-صفر في مباراة ودية اولى .



وتنضوي المباراتان الوديتان ضمن تحضيرات المنتخب الوطني التونسي الرديف ونظيره المصري استعدادا لمشاركتهما في كاس العرب خلال شهر ديسمبر القادم بالعاصمة القطرية الدوحة.

واعتمد عبد الحي بن سلطان مدرب المنتخب الوطني التونسي الرديف على التشكيلة الاتية: صبري بن حسن-غيث الزعلوني-محمد امين الشارني-محمد النصراوي-رائد الشيخاوي-معز الحاج علي(معتز الزمزمي 58)-نسيم الدنداني (اشرف الجبري 58)-غيلان الشعلالي-ايمن الحرزي-شهاب الجبالي(زايون تيلاميو 70)-فارس بوسنينة (خليل العياري 70).

ومن جهته عول مدرب المنتخب المصري الرديف حلمي طولان على التشكيلة التالية: احمد الشناوي-احمد هاني-مصطفى العش-محمود الونش-يحيى زكرياء-عمرو السولية (عمر الساعي 69)-غنام محمد(محمود زالاكا 58)-اكرم توفيق-مصطفى سعد (محمد النني 59)-ناصر منسي (مروان حمدي 69)-حسين الشحات (ميدو جابر55).


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314570


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 | 17 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:38
15:52
12:24
05:57
04:28
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet38°
26° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-26
30°-24
31°-23
30°-23
31°-22
  • Avoirs en devises
    25291,4

  • (09/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40998 DT        1$ =2,90889 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/09)   818,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    