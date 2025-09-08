نابل: تقدم موسم جني عنب التحويل بنسبة 85 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d2491ec420d46.11242609_jihgqfloknemp.jpg width=100 align=left border=0>

بلغت نسبة تقدم جني عنب التحويل بولاية نابل، التي تعد من أهم الولايات المنتجة للكروم، حوالي 85 بالمائة، وذلك الى غاية اليوم الاثنين بعد انطلاق موسم الجني والتحويل يوم 13 اوت الفارط، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقرمبالية شكري بوزيري في تصريح لصحفية (وات)



وأضاف المصدر ذاته، أن التقديرات تشير إلى تراجع صابة عنب التحويل خلال هذا الموسم بإنتاج 17 ألف طن مقابل 25 ألف طن خلال الموسم الفارط أي بتراجع بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة، مرجعا ذلك الى تقلص المساحات المزروعة من العنب في علاقة بالتغيرات المناخية وتأثير الجفاف خلال السنوات الأخيرة رغم نزول كميات هامة من الامطار خلال الموسم الفلاحي الفارط.

