Babnet   Latest update 18:39 Tunis

نابل: تقدم موسم جني عنب التحويل بنسبة 85 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d2491ec420d46.11242609_jihgqfloknemp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 17:56 قراءة: 1 د, 11 ث
      
بلغت نسبة تقدم جني عنب التحويل بولاية نابل، التي تعد من أهم الولايات المنتجة للكروم، حوالي 85 بالمائة، وذلك الى غاية اليوم الاثنين بعد انطلاق موسم الجني والتحويل يوم 13 اوت الفارط، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقرمبالية شكري بوزيري في تصريح لصحفية (وات)

وأضاف المصدر ذاته، أن التقديرات تشير إلى تراجع صابة عنب التحويل خلال هذا الموسم بإنتاج 17 ألف طن مقابل 25 ألف طن خلال الموسم الفارط أي بتراجع بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة، مرجعا ذلك الى تقلص المساحات المزروعة من العنب في علاقة بالتغيرات المناخية وتأثير الجفاف خلال السنوات الأخيرة رغم نزول كميات هامة من الامطار خلال الموسم الفلاحي الفارط.

وأشار إلى انه رغم تقلص المساحات المغروسة من عنب التحويل بمعتمدية قرمبالية التي لم تتجاوز 1000 هكتار، إلا أنها تساهم بحوالي 50 بالمائة من الإنتاج (8 آلاف طن)، لافتا الى انه لم يتم تسجيل إشكاليات على مستوى الترويج في حين ان نقص مياه الري وتزايد تكلفة الإنتاج الراجع الى ارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية من ابرز الصعوبات التي يواجهها الفلاح .

وفي هذا السياق، دعا البوزيري الى ضرورة تشجيع الفلاحين على تجديد غراسات عنب التحويل لاستعادة المساحات التي تقلصت بسبب تهرم غابات الكروم ومزيد النهوض بهذا القطاع باعتبار أهميته في التشغيل والتصدير.
وتعتبر ولاية نابل من أهم الولايات المنتجة للكروم، حيث توفر حوالي 70 بالمائة من إنتاج عنب التحويل، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع الذي يضم حوالي 3 آلاف منتج موزعين بالخصوص على معتمديات قرمبالية وبوعرقوب وتاكلسة وقربة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314502


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 سبتمبر 2025 | 16 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:39
15:53
12:24
05:56
04:27
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet37°
34° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
37°-29
31°-25
30°-23
31°-23
  • Avoirs en devises
    25215,8

  • (08/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40407 DT        1$ =2,91593 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/09)   812,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    