نابل: تقدم موسم جني عنب التحويل بنسبة 85 بالمائة
بلغت نسبة تقدم جني عنب التحويل بولاية نابل، التي تعد من أهم الولايات المنتجة للكروم، حوالي 85 بالمائة، وذلك الى غاية اليوم الاثنين بعد انطلاق موسم الجني والتحويل يوم 13 اوت الفارط، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقرمبالية شكري بوزيري في تصريح لصحفية (وات)
وأضاف المصدر ذاته، أن التقديرات تشير إلى تراجع صابة عنب التحويل خلال هذا الموسم بإنتاج 17 ألف طن مقابل 25 ألف طن خلال الموسم الفارط أي بتراجع بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة، مرجعا ذلك الى تقلص المساحات المزروعة من العنب في علاقة بالتغيرات المناخية وتأثير الجفاف خلال السنوات الأخيرة رغم نزول كميات هامة من الامطار خلال الموسم الفلاحي الفارط.
وأشار إلى انه رغم تقلص المساحات المغروسة من عنب التحويل بمعتمدية قرمبالية التي لم تتجاوز 1000 هكتار، إلا أنها تساهم بحوالي 50 بالمائة من الإنتاج (8 آلاف طن)، لافتا الى انه لم يتم تسجيل إشكاليات على مستوى الترويج في حين ان نقص مياه الري وتزايد تكلفة الإنتاج الراجع الى ارتفاع أسعار الأسمدة والأدوية من ابرز الصعوبات التي يواجهها الفلاح .
وفي هذا السياق، دعا البوزيري الى ضرورة تشجيع الفلاحين على تجديد غراسات عنب التحويل لاستعادة المساحات التي تقلصت بسبب تهرم غابات الكروم ومزيد النهوض بهذا القطاع باعتبار أهميته في التشغيل والتصدير.
وتعتبر ولاية نابل من أهم الولايات المنتجة للكروم، حيث توفر حوالي 70 بالمائة من إنتاج عنب التحويل، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع الذي يضم حوالي 3 آلاف منتج موزعين بالخصوص على معتمديات قرمبالية وبوعرقوب وتاكلسة وقربة.
