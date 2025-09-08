تنظيم ورشة عمل لاستكشاف فرص منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية لصالح الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية والليبية من 9 الى 12 سبتمبر 2025

تنظم اللجنة الاقتصادية لافريقيا، من 9 الى 12 سبتمبر 2025، ورشة عمل تدريبية لاستكشاف فرص منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية لصالح الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية والليبية بقيادة النساء والشباب.



وتهدف هذه الورشة التدريبية، وفق ورقة تقديمية، تلقت "وات" نسخة منها، الاثنين،الى تزويد المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالمعرفة والأدوات والشبكات اللازمة للازدهار في الأسواق التنافسية والديناميكية المتزايدة.



وستعمل هذه النسخة، على دعم بناء القدرات لمجموعة مشتركة من 35 مؤسسة صغيرة ومتوسطة (25 من تونس و10 من ليبيا).وستركز ورشة العمل على التطبيقات العملية بما في ذلك تمارين جماعية ودراسات حالة وتبادل الخبرات بين المشاركين الليبيين والتونسيين.وستزود المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خلال هذه الورشة، بالمعرفة والأدوات الأساسية اللازمة للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية والذي يشمل معايير الجودة والشهادات المطلوبة لتسهيل الإندماج في الأسواق الدولية والإفريقية وتحليل السوق والعمال المستهدفين وصياغة الرؤية والأهداف الاستراتيجية وتصميم نموذج العمال المبتكر.وسيتعلم المشاركون استراتيجيات لتعزيز تنافسية المنتجات من خلال إضافة القيمة والتسويق والتغليف مع استكشاف الفرص التي تقدمها الاتفاقيات التجارية وبرامج تسهيل التصدير، وسيتم التركيز بشكل خاص على فرص التصدير والتكامل الاقليمي، خاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.وستساعد دراسات الحالة العملية المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تطوير منتجات جاهزة للسوق واقامة علاقات تجارية مستدامة.وستمكن الورشة التدريبية المؤسسات الصغرى والمتوسطة من تعزيز قدراتها المالية وتحليل المخاطر المالية وتامين التمويل اللازم.كما سيوفر البرنامج تدريبا عمليا في التخطيط المالي واعداد الميزانيات وادارة النفقات النقدية وادارة الازمات والمرونة التنظيمية واستراتيجيات تخفيف المخاطر لضمان الجدوى المالية على المدى الطويل من خلال دراسات الحالة والتمارين التفاعلية، كما ستكتسب المؤسسات الصغرى والمتوسطة المهارات اللازمة لاتخاذ قرارت مالية مستنيرة وتعزيز مرونتها المالية.