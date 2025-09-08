Babnet   Latest update 18:39 Tunis

突尼斯：中国首家汽车线束工厂在布尔杰塞德里亚工业区揭牌

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68befdf2d73371.91313050_eikhnfpoglmqj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 17:03
      


本周一，位于本阿鲁斯省布尔杰塞德里亚工业区的中国"佳提科技"集团首家汽车线束及关联技术专业工厂正式投产。工业、能源和矿业部长法特玛·塔贝特·希布布亲临现场主持揭牌仪式。



部长强调，凭借专业人才的技术实力和本地劳动力的卓越素养，突尼斯已成为"非洲和地中海地区最具竞争力与特色的工业基地"，尤其在汽车零部件制造领域表现突出。她指出，这座新工厂是突尼斯与全球第二大经济体中国深化经济合作的成果，体现了国际投资者对突尼斯市场的高度信心。

希布布进一步说明，汽车零部件行业因采用先进技术、注重科学研究与本土人才培育而成为最具前景的领域之一。中国企业的入驻将推动专业技术转移与创新升级，并通过减少排放、开发汽车安全解决方案践行环保理念。

佳提科技首席执行官邵旺表示，选择突尼斯设立工厂彰显了双方在先进技术和汽车零部件领域加强合作的决心。该工厂初期将月产超1.5万条汽车线束，主要出口欧洲市场，服务于梅赛德斯-奔驰、宝马、沃尔沃、大众和奇瑞等知名汽车品牌。

集团计划在突尼斯各省增设分支机构，逐步拓展马格里布市场。预计到2026年底，该工厂将直接创造约1000个就业岗位，并为突尼斯本土人才融入这一前景广阔的工业领域提供重要平台。


