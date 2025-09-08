Babnet   Latest update 16:59 Tunis

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الخامسة

تدور يوم السبت 13 سبتمبر 2025 انطلاقًا من الساعة الخامسة مساءً (س17) مباريات الجولة الخامسة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وذلك وفق البرنامج التالي:

* قاعة الحمامات: جمعية الحمامات – نادي ساقية الزيت

* قاعة طبلبة: نسر طبلبة – سبورتينغ المكنين

* قاعة باردو: الملعب التونسي – مكارم المهدية
* قاعة قصور الساف: نادي كرة اليد بقصور الساف – النجم الساحلي
* قاعة جمال: نادي كرة اليد بجمال – الترجي الرياضي
* قاعة بني خيار: بعث بني خيار – النادي الإفريقي


