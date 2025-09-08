قبلي: وقفة احتجاجية ببهو المندوبية الجهوية للتربية
نفذ عدد من المربين والنقابيين، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية ببهو المندوبية الجهوية للتربية، على خلفية تعطل الحوار حول عديد الاشكاليات المتعلقة بالشان التربوي على المستويين الجهوي والوطني، وفق كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي عبد الله الغالي.
واوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان العودة المدرسية تواجه صعوبات، على غرار الاشكالياتت المتعلقة باهتراء البنية التحتية وتعطل مشاريع الصيانة في العديد من المؤسسات التربوية المهددة بسقوط بعض اقسامها وانهيار اسوارها التي لم تتم اعادة بنائها، فضلا على ما تعانيه الجهة من اشكاليات متواصلة في قطاع النقل المدرسي والاكتظاظ في الفصول واشكايات الساعات الاضافية والنقص في الاطارات التربوية والتجهيزات.
واشار الغالي الى ان من بين ابرز الاشكاليات التي تعانيها الجهة، غياب مشروع جهوي للاصلاح التربوي، وتجاوز النقائص في ظل عدم الاستقرار على مستوى التسيير الاداري على راس المندوبية، باعتبار تغيير المندوب خلال السنوات السبع الاخيرة كل سنة او اقل من سنة مما عطل المشاريع الممكن التوافق حولها، وفق تقديره.
واضاف ان الوقفة الاحتجاجية التي يتم تنفيذها اليوم بعدد من المندوبيات الجهوية الى جانب الاعتصام المتواصل بالمندوبيتين الجهويتين بسيدي بوزيد والقيروان، مردها "قرار غلق التفاوض وانفراد وزارة الاشراف بالشان التربوي واخرها انفرادها بحركة النقل الانسانية والنظامية والتي تعتبر سابقة خطيرة لما تحمله من تجاوزات قانونية وعدم الشفافية في دراسة الوضعيات، الى جانب مماطلة سلطة الاشراف في تنفيذ اتفاقيات سابقة على غرار اتفاقيتي سنتي 2019 و2023"، وفق قوله.
وقال ان من بين اسباب هذه التحركات الاحتجاجية ما يتعلق بالوضعية المادية للمربين في ظل انهيار مقدرتهم الشرائية بسبب ارتفاع الاسعار مما اضر بوضعية المربين، مؤكدا تواصل التحركات طيلة هذا الاسبوع والاسبوع القادم باعتبارها تمثل بداية لتحركات تصعيدية مفتوحة على كافة الخيارات، وفق تعبيره.
