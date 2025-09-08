قبلي: وقفة احتجاجية ببهو المندوبية الجهوية للتربية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/645cbbaeeee1d2.09075892_oqglfjpekihmn.jpg width=100 align=left border=0>

نفذ عدد من المربين والنقابيين، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية ببهو المندوبية الجهوية للتربية، على خلفية تعطل الحوار حول عديد الاشكاليات المتعلقة بالشان التربوي على المستويين الجهوي والوطني، وفق كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي عبد الله الغالي.



واوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان العودة المدرسية تواجه صعوبات، على غرار الاشكالياتت المتعلقة باهتراء البنية التحتية وتعطل مشاريع الصيانة في العديد من المؤسسات التربوية المهددة بسقوط بعض اقسامها وانهيار اسوارها التي لم تتم اعادة بنائها، فضلا على ما تعانيه الجهة من اشكاليات متواصلة في قطاع النقل المدرسي والاكتظاظ في الفصول واشكايات الساعات الاضافية والنقص في الاطارات التربوية والتجهيزات.

