Babnet   Latest update 13:45 Tunis

الاتحاد من أجل المتوسط ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقدمان يوم 12 سبتمبر الجاري التقرير الثاني حول التكامل في المنطقة الأورومتوسطية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bebd227cffa9.03548739_mehlpgjnifqok.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 12:24 قراءة: 1 د, 13 ث
      
من المنتظر أن يقدم كل من الاتحاد من أجل المتوسط ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم 12 سبتمبر الجاري، نتائج التقرير الثاني حول التكامل الاقليمي في المنطقة الذي يعد انجازا رئيسيا في اطار الجهود الرامية الى تعميق التعاون والتواصل في المنطقة
الأورومتوسطية .


ووفق بلاغ صادر عن الاتحاد، سيقيم التقرير الذي يتزامن صدوره مع الذكرى الثلاثين لاطلاق عملية برشلونة، ديناميكيات التكامل الاقليمي من خلال خمسة مجالات رئيسية هي التجارة والتمويل والبنية التحتية وتنقل الافراد والتعليم العالي والبحث العلمي .


ويسلط التقرير الضوء على التحديات والفرص الاقليمية، مقدما توصيات عملية لصناع السياسات وسائر الاطراف المعنية.

ويأتي التقرير في فترة دقيقة تمر بها المنطقة في ظل تغيرات جيوسياسية واجتماعية واقتصادية معقدة، وسيشكل مرجعا للتقدم نحو منطقة متوسطية أكثر مرونة وشمولا وترابطا بحسب الاتحاد من أجل المتوسط.

ويتضمن جدول أعمال عرض التقرير، كلمة افتتاحية لناصرالكامل، الامين العام للاتحاد من أجل المتوسط وماتياس كورمان، الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الى جانب عدد من المسؤولين من دول ضفتي شمال وجنوب المتوسط.

كما يتضمن برنامج التظاهرة، تنظيم جلسات حوارية تهم تكامل التجارة والتمويل والفرص والتحديات والطريق الى الامام وكذلك اطلاق العنان للامكانات الكاملة لزيادة التكامل الاقتصادي الاقليمي من خلال ربط البنية التحتية وتنقل الافراد والتعليم العالي والبحث العلمي.

يذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية أورومتوسطية تجمع بين 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي و16 دولة من جنوب وشرق البحر الابيض المتوسط من بينها تونس .

ويوفر الاتحاد منصة لتعزيز التعاون الاقليمي والحوار وتنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة ولها تأثير ملموس على مواطني الدول الاعضاء .


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314483


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 سبتمبر 2025 | 16 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:39
15:52
12:24
05:56
04:27
الرطــوبة:
% 26
Babnet
Babnet37°
37° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
37°-29
31°-25
30°-23
31°-23
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   812,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    