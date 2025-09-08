الاتحاد من أجل المتوسط ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يقدمان يوم 12 سبتمبر الجاري التقرير الثاني حول التكامل في المنطقة الأورومتوسطية

من المنتظر أن يقدم كل من الاتحاد من أجل المتوسط ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم 12 سبتمبر الجاري، نتائج التقرير الثاني حول التكامل الاقليمي في المنطقة الذي يعد انجازا رئيسيا في اطار الجهود الرامية الى تعميق التعاون والتواصل في المنطقة

ووفق بلاغ صادر عن الاتحاد، سيقيم التقرير الذي يتزامن صدوره مع الذكرى الثلاثين لاطلاق عملية برشلونة، ديناميكيات التكامل الاقليمي من خلال خمسة مجالات رئيسية هي التجارة والتمويل والبنية التحتية وتنقل الافراد والتعليم العالي والبحث العلمي .ويسلط التقرير الضوء على التحديات والفرص الاقليمية، مقدما توصيات عملية لصناع السياسات وسائر الاطراف المعنية.ويأتي التقرير في فترة دقيقة تمر بها المنطقة في ظل تغيرات جيوسياسية واجتماعية واقتصادية معقدة، وسيشكل مرجعا للتقدم نحو منطقة متوسطية أكثر مرونة وشمولا وترابطا بحسب الاتحاد من أجل المتوسط.ويتضمن جدول أعمال عرض التقرير، كلمة افتتاحية لناصرالكامل، الامين العام للاتحاد من أجل المتوسط وماتياس كورمان، الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الى جانب عدد من المسؤولين من دول ضفتي شمال وجنوب المتوسط.كما يتضمن برنامج التظاهرة، تنظيم جلسات حوارية تهم تكامل التجارة والتمويل والفرص والتحديات والطريق الى الامام وكذلك اطلاق العنان للامكانات الكاملة لزيادة التكامل الاقتصادي الاقليمي من خلال ربط البنية التحتية وتنقل الافراد والتعليم العالي والبحث العلمي.يذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية أورومتوسطية تجمع بين 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي و16 دولة من جنوب وشرق البحر الابيض المتوسط من بينها تونس .ويوفر الاتحاد منصة لتعزيز التعاون الاقليمي والحوار وتنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة ولها تأثير ملموس على مواطني الدول الاعضاء .