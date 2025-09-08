يوم الطالب التونسي في دورته الاولى بالبرتغال يوم الجمعة 26 سبتمبر الجاري

تنظم سفارة الجمهورية التونسية بالبرتغال، يوم الجمعة 26 سبتمبر الجاري، بمقر السفارة، يوم الطالب التونسي في دورته الاولى بالبرتغال.



أهداف اللقاء:



* تمكين الطلبة التونسيين الجدد من الاستفادة من تجربة الطلبة القدامى.* تكوين شبكة من العلاقات فيما بينهم.* الإصغاء إلى تجارب بعض التونسيين الناجحين في دراستهم والمقيمين بالبرتغال.* دعت السفارة الطلبة التونسيين المقيمين خارج لشبونة والذين يتعذر عليهم الحضور بمقر السفارة التسجيل عن بعد باعتماد الرابط الذي سيتم وضعه على ذمتهم للمشاركة في هذه التظاهرة.* يمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: