Babnet   Latest update 10:46 Tunis

يوم الطالب التونسي في دورته الاولى بالبرتغال يوم الجمعة 26 سبتمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bea3330c8922.11289849_nlmkgpqfohije.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 10:32 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تنظم سفارة الجمهورية التونسية بالبرتغال، يوم الجمعة 26 سبتمبر الجاري، بمقر السفارة، يوم الطالب التونسي في دورته الاولى بالبرتغال.

أهداف اللقاء:



* تمكين الطلبة التونسيين الجدد من الاستفادة من تجربة الطلبة القدامى.
* تكوين شبكة من العلاقات فيما بينهم.
* الإصغاء إلى تجارب بعض التونسيين الناجحين في دراستهم والمقيمين بالبرتغال.

التسجيل والمشاركة:

* دعت السفارة الطلبة التونسيين المقيمين خارج لشبونة والذين يتعذر عليهم الحضور بمقر السفارة التسجيل عن بعد باعتماد الرابط الذي سيتم وضعه على ذمتهم للمشاركة في هذه التظاهرة.
* يمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي:
at.lisbonne@tunisie.pt


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314475


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 سبتمبر 2025 | 16 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:39
15:53
12:24
05:56
04:27
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet36°
32° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-27
38°-27
30°-24
30°-22
30°-23
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:46 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    