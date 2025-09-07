نادي الحرس الوطني يحيي حفلا فنيّا ساهرا بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث سلك الحرس

أحيا النادي الرياضي للحرس الوطني، ليلة أمس السبت ، حفلا فنيّا ساهرا بالمسرح الأثري بقرطاج، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لانبعاث الحرس الوطني.



وأثّث الحفل الذي حضره آمر الحرس الوطني وعدد من المديرين العامين بالسلك، الفنان مرتضى الفتيتي، الذي قدم باقة من الأغاني تراوحت بين الشبابية والإيقاعية والطربية .



وقال المتحدّث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في تصريح إعلامي بالمناسبة، إنّ تنظيم حفل فني بمناسبة ذكرى انبعاث الحرس الوطني كل يوم 6 سبتمبر، أصبح تقليدا سنويا دأبت عليه المؤسسة في إطار الإحتفال بذكرى تأسيسها.وأكّد أنّ إحياء ذكرى انبعاث المؤسسة يشكل فرصة لتسليط الضوء على مختلف النّجاحات التي حققتها وحدات الحرس الوطني والتحديات التي توفقت في رفعها، من أجل استقرار البلاد والذود عنها، مذكّرا في هذا الجانب، بأنّ النواة الأولى للسلك تكوّنت من 500 شخص من "الفلاقة" و500 شخص من مقاومي المدن.وفي خصوص النادي الرياضي للحرس الوطني الذي قام بتنظيم الحفل، أفاد الجبابلي بأنّه متحصل على التأشيرة، وينشط منذ سنة 1970 ، وله العديد من الأبطال في جميع الاختصاصات ينضوون تحت لواء الجامعات التونسية ويتواجدون في المنتخبات الوطنية، وتحصلوا على العديد من الميداليات والتتويجات في الألعاب الأولمبية.وكان وزير الداخلية خالد النوري، أشرف أمس السبت بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة من ولاية نابل، على احياء الذكرى 69 لانبعاث سلك الحرس الوطني، وعلى تخرج الدورة 75 لعرفاء السلك ، من بينهم 100 عريف من الحرس البلدي.واثنى الوزير في كلمة بالمناسبة، على المجهودات التي تبذلها الوحدات الامنية والعسكرية، في كنف التعاون والانسجام والتكامل في أداء المهام المنوطة بعهدتهم، داعيا إياهم الى مواصلة السير قدما في سبيل تحقيق المصلحة العامة والذود عن الوطن وصون مكاسبه ومقدراته.كما تولى تعليق شارات الرّتب لثلّة من خرّيجي الدّورة 75 للعرفاء وتكريم عدد من مُتقاعدي سلك الحرس الوطني.