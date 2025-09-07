Babnet   Latest update 19:10 Tunis

بطولة إفريقيا لكرة اليد للوسطيات: فوز ثانٍ لتونس على حساب الكوت ديفوار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc7b9a20cab2.59495270_nqiekpohjlmfg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Septembre 2025 - 18:43 قراءة: 0 د, 44 ث
      
حقق المنتخب التونسي للوسطيات دون 19 سنة فوزه الثاني على التوالي في بطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة بمدينة وهران الجزائرية إلى غاية 13 سبتمبر 2025، بعد أن تغلب مساء اليوم الأحد على نظيره الإيفواري بنتيجة 35 – 23 في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وكانت لاعبات المنتخب التونسي قد استهللن مشاركتهن أمس السبت بانتصار عريض على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 33 – 15، ليؤكدن بذلك جاهزيتهن للمنافسة بقوة في هذا الموعد القاري.



برنامج بقية المباريات

* الاثنين 8 سبتمبر: تونس × زامبيا – الساعة 18:00
* الأربعاء 10 سبتمبر: تونس × مصر – الساعة 16:30
* الخميس 11 سبتمبر: تونس × الكونغو الديمقراطية – الساعة 16:00



ويتأهل في أعقاب الدور الأول صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي. كما ستضمن المنتخبات الأربعة الأولى في هذه النسخة بطاقة العبور إلى بطولة العالم 2026، في انتظار الإعلان عن الدولة المستضيفة للمونديال.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314458


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 07 سبتمبر 2025 | 15 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:09
18:41
15:53
12:24
05:55
04:26
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet35°
31° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-26
37°-25
38°-28
30°-24
27°-21
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    