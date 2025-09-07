بطولة إفريقيا لكرة اليد للوسطيات: فوز ثانٍ لتونس على حساب الكوت ديفوار
حقق المنتخب التونسي للوسطيات دون 19 سنة فوزه الثاني على التوالي في بطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة بمدينة وهران الجزائرية إلى غاية 13 سبتمبر 2025، بعد أن تغلب مساء اليوم الأحد على نظيره الإيفواري بنتيجة 35 – 23 في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.
وكانت لاعبات المنتخب التونسي قد استهللن مشاركتهن أمس السبت بانتصار عريض على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 33 – 15، ليؤكدن بذلك جاهزيتهن للمنافسة بقوة في هذا الموعد القاري.
برنامج بقية المباريات* الاثنين 8 سبتمبر: تونس × زامبيا – الساعة 18:00
* الأربعاء 10 سبتمبر: تونس × مصر – الساعة 16:30
* الخميس 11 سبتمبر: تونس × الكونغو الديمقراطية – الساعة 16:00
ويتأهل في أعقاب الدور الأول صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي. كما ستضمن المنتخبات الأربعة الأولى في هذه النسخة بطاقة العبور إلى بطولة العالم 2026، في انتظار الإعلان عن الدولة المستضيفة للمونديال.
