بطولة إفريقيا لكرة اليد للوسطيات: فوز ثانٍ لتونس على حساب الكوت ديفوار

حقق المنتخب التونسي للوسطيات دون 19 سنة فوزه الثاني على التوالي في بطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة بمدينة وهران الجزائرية إلى غاية 13 سبتمبر 2025، بعد أن تغلب مساء اليوم الأحد على نظيره الإيفواري بنتيجة 35 – 23 في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.



وكانت لاعبات المنتخب التونسي قد استهللن مشاركتهن أمس السبت بانتصار عريض على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 33 – 15، ليؤكدن بذلك جاهزيتهن للمنافسة بقوة في هذا الموعد القاري.

