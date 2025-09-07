بدء اعتصام "الصمود" أمام السفارة الأمريكية بتونس للتنديد بالتدخلات الأمريكية

بدأ عشية اليوم الأحد "اعتصام الصمود" أمام السفارة الأمريكية بتونس بدعوة من "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع" ليستمر حوالي أسبوع بهدف التنديد بالدعم الأمريكي للكيان الصهيوني في حربه على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والتعبير عن رفض التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي التونسي عبر ما يسمى بـ"مشروع قانون استعادة الديمقراطية في تونس للكنغرس الأمريكي".



وصرح منسق "اعتصام الصمود" غسان بسباس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأن "الاعتصام سيستمر مبدئيا الى يوم الأحد القادم احتجاجا على تصاعد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وتصديا للغطرسة الأمريكية في الشرق الأوسط ومحاولات الهيمنة الأمريكية في تونس ودعما لأسطول الصمود البحري العالمي لكسر الحصار على غزة".



وأضاف أن "مطالب الاعتصام تتمثل في تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والتصدي لكافة أشكال التطبيع القائمة حاليا والمحتملة والحد من تحركات السفير الأمريكي في تونس ووقف التنسيق الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة وتعليق العلاقات معها وتوفير كل الإحاطة والحماية لأسطول الصمود البحري لكسر الحصار على غزة والمشاركين فيه من مخاطر الغطرسة والعدوان الصهيوني" خلال إبحار هذا الأسطول عبر البحر المتوسط في اتجاه غزة.وبدأ الإعتصام في الساعة السادسة مساءا في ساحة الزيتونة على بعد بضع مئات الأمتار من مقر السفارة الأمريكية بمشاركة بضع عشرات من المتظاهرين في انتظار التحاق مشاركين آخرين وخاصة منهم المسجلون على قائمات الأسطول البحري العالمي المنتظر انطلاقه من تونس باتجاه غزة يوم 10 سبتمبر وشخصيات تمثل منظمات وأحزاب داعمة لهذا الأسطول ومعارضة للتدخل الأمريكي في المنطقة العربية وفي الشأن الداخلي التونسي.ونصبت بساحة الزيتونة مكان الاعتصام خيمتان وطاولات وكراس وجلبت أفرشة لإقامة المعتصمين ليلا.وصرح ضو جلالي القيادي في شبكة التصدي لمنظومة التطبيع بأن الاعتصام يتضمن برنامجا تنشيطيا فنيا وفكريا وثقافيا وسياسيا، ومن أهم فقراته مداخلات حول الأمبريالية الأمريكية وتدخلاتها ضد السيادة الوطنية.ولوحظ عند انطلاق الاعتصام حضور زهير حمدي أمين عام التيار الشعبي ومباركة عواينية البراهمي رئيسة مركز البراهمي للسلم والتضامن وكوثر الشابي المنسقة العامة لحملة نساء عربيات ضد التطبيع الأعضاء مع تنظيمات أخرى في الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع.ونظمت الاعتصام "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع" بالتعاون مع "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" وحزب التيار الشعبي والشباب القومي العربي الأعضاء في الشبكة والتنسيقية، حسب ما أفاد به المنظمون.وكان اعتصام الصمود أمام السفارة الأمريكية انتظم في جولة أولى بين موفى أوت وبداية سبتمبر.