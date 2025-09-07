البنك المركزي يرفع سقف التحويلات المالية للطلبة التونسيين بالخارج من 3 آلاف دينار إلى 4 آلاف دينار شهريا

أصدر البنك المركزي التونسي، يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، منشورا جديدا (منشور عدد 10-2025) يقضي بالترفيع في التحويلات المالية المخصصة للطلبة التونسيين المسجلين بمؤسسات تعليمية أجنبية.



أهم التعديلات:



مستجدات المنشور:



: ارتفعت منإلى: تم الترفيع فيها منإلى، تُسند في بداية كل سنة جامعية.: تم تحديدها بـ(من أكتوبر إلى جوان)، مع سقف أقصى لمصاريف الإقامة قدره* توسيع نطاق التحويلات ليشمل، الذي كان في السابق خاضعا لترخيص خاص.* التحويلات كانت مخصّصة سابقا فقط لمصاريف المأموريات والتدريب لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لتصبح اليوم متاحة للطلبة والمتدربين أيضا.* لم تطرأ تغييرات على الشروط الخاصة بتحويل، حيث يبقى التحويل في حدود المبالغ الواردة في الفواتير الرسمية الصادرة باسم الطالب أو المتدرب.