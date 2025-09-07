البنك المركزي يرفع سقف التحويلات المالية للطلبة التونسيين بالخارج من 3 آلاف دينار إلى 4 آلاف دينار شهريا
أصدر البنك المركزي التونسي، يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، منشورا جديدا (منشور عدد 10-2025) يقضي بالترفيع في التحويلات المالية المخصصة للطلبة التونسيين المسجلين بمؤسسات تعليمية أجنبية.
أهم التعديلات:
* مصاريف المعيشة: ارتفعت من 3000 دينار إلى 4000 دينار شهريا.
* منحة الاستقرار: تم الترفيع فيها من 4000 دينار إلى 6000 دينار، تُسند في بداية كل سنة جامعية.
* مدة العام الدراسي: تم تحديدها بـ تسعة أشهر (من أكتوبر إلى جوان)، مع سقف أقصى لمصاريف الإقامة قدره 3000 دينار شهريا.
مستجدات المنشور:* توسيع نطاق التحويلات ليشمل التدريب الأكاديمي بالخارج، الذي كان في السابق خاضعا لترخيص خاص.
* التحويلات كانت مخصّصة سابقا فقط لمصاريف المأموريات والتدريب لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لتصبح اليوم متاحة للطلبة والمتدربين أيضا.
* لم تطرأ تغييرات على الشروط الخاصة بتحويل مصاريف التسجيل والدراسة، حيث يبقى التحويل في حدود المبالغ الواردة في الفواتير الرسمية الصادرة باسم الطالب أو المتدرب.
