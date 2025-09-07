Babnet   Latest update 16:11 Tunis

النادي الصفاقسي يتعاقد مع حمزة المثلوثي لمدة سنتين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bd9f31cdacf6.58775294_phoigfmqknlje.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Septembre 2025 - 16:04 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اعلن النادي الصفاقسي اليوم الاحد انه أتم كامل الإجراءات الادارية اللازمة للتعاقد مع اللاعب حمزة المثلوثي لمدة سنتين.
 ويشغل حمزة المثلوثي البالغ من العمر 33 سنة خطة مدافع محوري وظهير أيمن .
وسبق للمثلوثي الذي بدا مسيرته الاحترافية في النادي البنزرتي قبل الانتقال الى النادي الصفاقسي الذي لعب في صفوفه من 2016 الى 2020 ثم انضم الى الزمالك المصري الى غاية جويلية الماضي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314454


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 07 سبتمبر 2025 | 15 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:09
18:41
15:53
12:24
05:55
04:26
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet34°
32° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-26
37°-25
38°-28
30°-24
27°-21
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    