النادي الصفاقسي يتعاقد مع حمزة المثلوثي لمدة سنتين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bd9f31cdacf6.58775294_phoigfmqknlje.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن النادي الصفاقسي اليوم الاحد انه أتم كامل الإجراءات الادارية اللازمة للتعاقد مع اللاعب حمزة المثلوثي لمدة سنتين.

ويشغل حمزة المثلوثي البالغ من العمر 33 سنة خطة مدافع محوري وظهير أيمن .

وسبق للمثلوثي الذي بدا مسيرته الاحترافية في النادي البنزرتي قبل الانتقال الى النادي الصفاقسي الذي لعب في صفوفه من 2016 الى 2020 ثم انضم الى الزمالك المصري الى غاية جويلية الماضي.