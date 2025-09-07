لوحة "لا تقوم إلاّ على خيط" لكوثر الجلازي بن عياد تطرح التناقضات الكامنة في شخصية الإنسان

<img src=http://www.babnet.net/images/9/art-plastique.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت، مساء أمس السبت، في فضاء "دار الفنون" بالبلفيدير رحلة فنية حسّية امتزجت فيها الألوان بجمال المعنى فخلقت عالما موازيا تروي فيه كل لوحة قصة مختلفة عن الأخرى، قصص ولدت من رحم التجارب الفردية للفنانين وملاحظاتهم للمعيش اليومي للأفراد لتتجسد على لوحات من حجم كبير تعرض للجمهور في معرض فني بعنوان "لحظات كبرى".



وفور دخول فضاء "دار الفنون" مساء أمس، سيطرت على أنظار الزائرين لوحة فنية تجمع عنصرين متقابلين وهما السعادة والحزن، فرغم أنها تقوم على الألوان الحية الزاهية من أخضر وأصفر ووردي وأزرق وغيرها، إلا أن الوجوه المرسومة عليها، خمس نساء، طغت عليها ملامح الحيرة والحزن. وتحمل هذه اللوحة عنوان "لا تقوم إلاّ على خيط - ça ne tient qu’à un fil" للفنانة التشكيلية والجامعية كوثر الجلازي بن عياد التي توقع لوحاتها بـ"Kassou"، وهي الفنانة التي كتبت النص التقديمي للمعرض.

