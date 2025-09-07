مجموعة "مصابيح صوفية" للمصمّم التّونسي حسان جلجلي حاضرة ضمن "أسبوع التصميم بباريس 2025"
تسجل قاعة العرض "غاليري جوزيف" بباريس من 4 إلى 8 سبتمبر 2025 مشاركة للمصمّم والمهندس المعماري التونسي، حسان جلجلي، الذي يعرض مجموعته الجديدة بعنوان "مصابيح صوفية – Mystic Lamps".
ويعدّ جلجلي، المصمم التونسي الوحيد المشارك هذا العام في أسبوع التّصميم بباريس، أحد أبرز المواعيد العالمية في مجال التصميم.
وتعكس مجموعة "مصابيح صوفية" تزاوجا فنيا بين الرخام التونسي والفولاذ المثقوب، حيث تتحول الإضاءة إلى عنصر جمالي يتفاعل مع المادّة الخام ليكشف أبعادا جديدة من الجمالية البصرية. وبهذا العمل يواصل جلجلي جهوده في إبراز خصوصية التصميم التونسي على الساحة الدولية.
ويعدّ جلجلي، المصمم التونسي الوحيد المشارك هذا العام في أسبوع التّصميم بباريس، أحد أبرز المواعيد العالمية في مجال التصميم.
وتعكس مجموعة "مصابيح صوفية" تزاوجا فنيا بين الرخام التونسي والفولاذ المثقوب، حيث تتحول الإضاءة إلى عنصر جمالي يتفاعل مع المادّة الخام ليكشف أبعادا جديدة من الجمالية البصرية. وبهذا العمل يواصل جلجلي جهوده في إبراز خصوصية التصميم التونسي على الساحة الدولية.
والمصمم حسان جلجلي من مواليد سنة 1991 بتونس وهو خريّج المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والعمران بتونس. وأسّس سنة 2018 ورشته الخاصة "JK Lighting"، التي جعل منها مختبرا للإبداع في مجال تصميم الإضاءة. وقد حصل على عدة جوائز، من بينها جوائز أسبوع التصميم بتونس وجائزتا المسابقة الدولية لتصميم الإضاءة التي نظمتها "Designmilk" سنتي 2022 و2023.
وشارك جلجلي في معرض "سالوني ساتيلايت" بميلانو عامي 2024 و2025، كما كان ضمن المتأهلين لنهائيات جائزة معهد العالم العربي للتصميم (IMA Design Prize) في باريس سنة 2024. ونالت أعماله تغطية واسعة في وسائل إعلام عالمية متنوعة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314453