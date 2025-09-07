مجموعة "مصابيح صوفية" للمصمّم التّونسي حسان جلجلي حاضرة ضمن "أسبوع التصميم بباريس 2025"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bd8ad7b43f95.93199728_epnkgjmhlfiqo.jpg width=100 align=left border=0>

تسجل قاعة العرض "غاليري جوزيف" بباريس من 4 إلى 8 سبتمبر 2025 مشاركة للمصمّم والمهندس المعماري التونسي، حسان جلجلي، الذي يعرض مجموعته الجديدة بعنوان "مصابيح صوفية – Mystic Lamps".

ويعدّ جلجلي، المصمم التونسي الوحيد المشارك هذا العام في أسبوع التّصميم بباريس، أحد أبرز المواعيد العالمية في مجال التصميم.

وتعكس مجموعة "مصابيح صوفية" تزاوجا فنيا بين الرخام التونسي والفولاذ المثقوب، حيث تتحول الإضاءة إلى عنصر جمالي يتفاعل مع المادّة الخام ليكشف أبعادا جديدة من الجمالية البصرية. وبهذا العمل يواصل جلجلي جهوده في إبراز خصوصية التصميم التونسي على الساحة الدولية.

