هيكل العياري ينسحب من تدريب اتحاد بوسالم

انسحب هيكل العياري أمس السبت من تدريب الاتحاد الرياضي بوسالم قبل اسبوعين من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وأكد العياري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاحد أن قراره يعود الى عدم توفّر ارضية ملائمة لكسب رهان النجاح من خلال عدم توفير الزاد البشري المطلوب لخوض مباريات البطولة ومقارعة الاندية المنافسة، علاوة على اختلاف وجهات النظر بينه وبين الهيئة التسييرية للاتحاد في عدد من النقاط الفنية واللوجستية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الرياضي ببوسالم سيستقبل في مفتتح جولات المجموعة الاولى من بطولة الرابطة الثانية الاتحاد الرياضي بتطاوين يوم السبت 20 سبتمبر الجاري، في مواجهة ستجمع بين الصاعد من الرابطة الثالثة مستوى اول والنازل من الرابطة المحترفة الاولى.