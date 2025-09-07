Babnet   Latest update 13:04 Tunis

ديوان الحبوب: بامكان الفلاحين "مقايضة" جزء من محاصيل القمح "ببذور مثبتة" حتى 31 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/668fb34b784d63.99800726_oiklqmjpngfeh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 07 Septembre 2025 - 13:04
      
أفاد ديوان الحبوب، انه بامكان الفلاحين اعتماد نظام "المقايضة" بموجب المنشور عدد 593 بتاريخ 22 أوت 2025، والذي يتيح تبديل جزء من محاصيلهم (قمح صلب او قمح لين من صابة 2025)مباشرة بـ "بذور مثبتة" من نفس النوع أو من النوع الآخر وذلك حتى 31 ديسمبر 2025.

واوضح ديوان الحبوب، وفق بلاغ نشره، الاحد، على صفحته على "فايسبوك"، ان المقايضة تتم من خلال تسليم الفلاح للكميات التي تتوفر لديه إلى مركز تجميع يبيع بذور مثبته والذي يقتني من عنده الفلاح، حسب المصدر ذاته



واضاف انه يجري تقييم الكميات الي سلّمها الفلاح لمركز التجميع بأسعار الإنتاج الرسمية المعتمدة في موسم التجميع صابة 2025 ويتمتّع، أيضًا، بمنحة التسليم السريع.

وتشمل عملية المقايضة حسب المصدر ذاته الآتي
قمح صلب ↔ بذور قمح صلب
قمح لين ↔ بذور قمح لين
قمح صلب ↔ بذور قمح لين والعكس

ويمكن للفلاحين المهتمين بعملية المقايضة الاتصال بالارقام التالية 21 75 99 95 / 88 67 10 80 للحصول على مزيد من المعطيات.

ووفق التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024 الصادر، اواخر شهر اوت، يُنتظر أن ترتفع صابة الحبوب بنسبة 58 بالمائة لتُقدّر بنحو 18,2 مليون قنطار، مقابل 11,5 مليون قنطار في الموسم الفارط.

يذكر ان البنك المركزي التونسي توقع أن يسجّل النشاط الفلاحي خلال هذا العام نموّا بنسبة 5,1 بالمائة، مدفوعا بموسم واعد إثر تحسّن الظروف المناخية، وذلك بعد انكماش حاد بلغ 16,3 بالمائة في موسم 2023.


