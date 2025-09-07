ديوان الحبوب: بامكان الفلاحين "مقايضة" جزء من محاصيل القمح "ببذور مثبتة" حتى 31 ديسمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/668fb34b784d63.99800726_oiklqmjpngfeh.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد ديوان الحبوب، انه بامكان الفلاحين اعتماد نظام "المقايضة" بموجب المنشور عدد 593 بتاريخ 22 أوت 2025، والذي يتيح تبديل جزء من محاصيلهم (قمح صلب او قمح لين من صابة 2025)مباشرة بـ "بذور مثبتة" من نفس النوع أو من النوع الآخر وذلك حتى 31 ديسمبر 2025.



واوضح ديوان الحبوب، وفق بلاغ نشره، الاحد، على صفحته على "فايسبوك"، ان المقايضة تتم من خلال تسليم الفلاح للكميات التي تتوفر لديه إلى مركز تجميع يبيع بذور مثبته والذي يقتني من عنده الفلاح، حسب المصدر ذاته

