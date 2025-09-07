مدرب تقدم ساقية الداير: سنتمسك بحظوظنا رغم وجودنا في مجموعة تضم فرقا كلاسيكية في بطولة الرابطة المحترفة الثانية
شدد يسري بن كحلة مدرب التقدم الرياضي بساقية الداير على صعوبة مراس الاندية المنتمية الى المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مشيرا الى انها تضم عددا من الفرق الكلاسيكية في هذه البطولة التي سبق لها الصعود في مناسبات عديدة الى الرابطة المحترفة الاولى على غرار قوافل قفصة والملعب القابسي ومستقبل القصرين بالاضافة الى جندوبة الرياضية التي راهنت بشكل جدي على الصعود خاصة في الموسمين المنقضيين غير انها لم تتوفق في بلوغ هدفها في الامتار الأخيرة.
وأكد بن كحلة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاحد ان صعوبة خوض منافسات هذه المجموعة لن يثني فريقه عن لعب دور الحصان الاسود والدفاع عن حظوظه لتحصيل مركز متقدم يخول له تحقيق مفاجأة الصعود لأول مرة في تاريخه الى مصاف النخبة او التمركز في مرتبة متقدمة مع نهاية الموسم.
وأكد بن كحلة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاحد ان صعوبة خوض منافسات هذه المجموعة لن يثني فريقه عن لعب دور الحصان الاسود والدفاع عن حظوظه لتحصيل مركز متقدم يخول له تحقيق مفاجأة الصعود لأول مرة في تاريخه الى مصاف النخبة او التمركز في مرتبة متقدمة مع نهاية الموسم.
وقال مدرب الفريق الذي يستهل منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية يوم الاحد 21 سبتمبر الجاري باستقبال اتحاد قصور الساف الصاعد حديثا من الرابطة الثالثة، مستوى أول، ان التقدم عزز صفوفه بعدد من الانتدابات مع المحافظة على أبرز ركائزه التي شكلت عموده الفقري خلال الموسم الفارط على غرار القائد الظهير الأيمن مصعب العجيلي والمدافع المحوري وسيم عتيق ومتوسط الميدان بهاء المولهي وصانع الالعاب هارون بن عامر.
وتمثلت انتدابات التقدم الرياضي بساقية الداير في المدافع المحوري حمزة الربعي والظهير الايسر آدم السعيدي ولاعبي الجناح الايسر حسن المسعدي وآدم بن فجرية ولاعبي الجناح الايمن صادق نقازو ومحمد الخلوفي وصانع الالعاب فادي درقاش وقلب الهجوم حسام عبودة.
واضاف بن كحلة، الذي سبق له ان شغل خطة مدرب مساعد في النادي الصفاقسي فضلا عن خوض تجربتين في تونس مع الاهلي الصفاقسي ومحيط قرقنة وتجارب في عدد من الاندية الخليجية، ان فريقه باشر تحضيراته للموسم الجديد انطلاقا من غرة اوت الفارط قبل خوض اول مباراة ودية ضد اتحاد خنشلة الجزائري انتهى بالتعادل بهدف لمثله، ليدخل في تربص مغلق بالمركز الدولي للتربصات بعين دراهم من 20 الى 28 اوت تخلله اختباران وديان ضد كل من جندوبة الرياضية (التعادل 0-0) وأمل حمام سوسة (الهزيمة 0-1).
وتعادل التقدم وديا اول امس الجمعة مع هلال مساكن 1-1 قبل اختتام مرحلة التحضيرات بإجراء مباراتين وديتين ضد سكك الحديد الصقاقسي بعد غد الثلاثاء ومحيط قرقنة يوم 13 سبتمبر الجاري.
جدير بالتذكير ان المجموعة الثانية تضم كلا من تقدم ساقية الداير والملعب القابسي والنادي القربي وقوافل قفصة وامل بوشمة ونسر جلمة وهلال الرديف وسبورتينغ المكنين واولمبيك سيدي بوزيد واتحاد قصور الساف والقلعة الرياضية وجمعية اريانة ومستقبل القصرين وجندوبة الرياضية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314445