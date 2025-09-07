مدرب تقدم ساقية الداير: سنتمسك بحظوظنا رغم وجودنا في مجموعة تضم فرقا كلاسيكية في بطولة الرابطة المحترفة الثانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bd748c05f117.07702902_eogmqpnflhjki.jpg width=100 align=left border=0>

شدد يسري بن كحلة مدرب التقدم الرياضي بساقية الداير على صعوبة مراس الاندية المنتمية الى المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مشيرا الى انها تضم عددا من الفرق الكلاسيكية في هذه البطولة التي سبق لها الصعود في مناسبات عديدة الى الرابطة المحترفة الاولى على غرار قوافل قفصة والملعب القابسي ومستقبل القصرين بالاضافة الى جندوبة الرياضية التي راهنت بشكل جدي على الصعود خاصة في الموسمين المنقضيين غير انها لم تتوفق في بلوغ هدفها في الامتار الأخيرة.



وأكد بن كحلة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاحد ان صعوبة خوض منافسات هذه المجموعة لن يثني فريقه عن لعب دور الحصان الاسود والدفاع عن حظوظه لتحصيل مركز متقدم يخول له تحقيق مفاجأة الصعود لأول مرة في تاريخه الى مصاف النخبة او التمركز في مرتبة متقدمة مع نهاية الموسم.

