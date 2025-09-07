Babnet   Latest update 22:06 Tunis

الدورة الرابعة للصالون الدولي للسياحة والعمرة يومي 12 و13 سبتمبر الجاري بالعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bd7299b53083.20628208_kegphfqlojmin.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 07 Septembre 2025 - 21:04
      
من المنتظر أن يحتضن، قصر المؤتمرات، بالعاصمة الدورة الرابعة للصالون الدولي للسياحة والعمرة، وذلك يومي 12
و13 سبتمبر 2025.


ويهدف هذا الحدث الى تطوير السياحة الدينية والثقافية والترويج للمنتجات السياحية التونسية خاصة في ما يتعلق بالعمرة والحج اضافة الى رفع مستوى الخدمات السياحية وتنافسية الاسعار.


ويعد الصالون موعدا للراغبين في السفر لاكتشاف جديد عالم السياحة وأحدث الاتجاهات والابتكارت فضلا عن التمتع بمختلف العروض للعمرة والسفرات مع وكالات الاسفار المشاركة.

كما سيكون للزوار فرصة للحضور في فضاء يجمع المهنيين والعائلات وكل محبي السفر والمشاركة في مسابقات وربح عديد الجوائز.


