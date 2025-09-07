وزارة التجهيز والاسكان تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب معماريين أول بسلك معماريي الادارة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61b78ab33e3382.55598744_qkimognehpflj.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت، وزارة التجهيز والاسكان، عن فتحها لمناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب معماريين أول بسلك معماريي الادارة بعنوان سنة 2025، بوكالة التعمير لتونس الكبرى.



وبموجب قرار صادر عن وزير التجهيز والاسكان، في العدد الاخير من، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فقد تقرر اجراء المناظرة يوم 28 نوفمبر 2025، والايام الموالية بمقر، وكالة التعمير لتونس الكبرى، وغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 28 أكتوبر 2025.