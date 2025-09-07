الكاف: الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يخصص 5600 مساعدة اجتماعية لفائدة التلاميذ والطلبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fb7b4d28a6670.23408452_kpnflghjqimoe.jpg width=100 align=left border=0>

خصّص الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بولاية الكاف 5600 مساعدة لفائدة التلاميذ والطلبة المنتمين للعائلات محدودة الدخل بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، وفق المنسق الجهوي للاتحاد وليد الجبالي.

وأضاف الجبالي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه المساعدات، ستُوزع بالتساوي بين التلاميذ والطلبة أصيلي العائلات محدودة الدخل، وذلك في شكل محفظة مدرسية وملابس وأحذية بحساب 4500 قطعة لباس و900 حذاء.

وسيتم توزيع هذه المساعدات مع انطلاق العودة المدرسية والجامعية بالتوازي مع توزيع المساعدات التي برمجتها وزارة الشؤون الاجتماعية في الغرض، في إطار الدعم السنوي الذي تقدمه الوزارة لفائدة الطلبة والتلاميذ بحساب 100 دينار لكل تلميذ و120 دينارا لكل طالب، اضاف الى المساعدات العينية كالحقيبة المدرسية واشتراكات النقل.





