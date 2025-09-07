تصفيات مونديال 2026: نيجيريا تتغلب على رواندا وتحافظ على آمالها في التأهل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bd6bc687b102.14601222_qfojglpiknhme.jpg width=100 align=left border=0>

فاز المنتخب النيجيري على نظيره الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل ايمانويل أروكوداري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 بعد دخوله احتياطيا مع بداية الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة حافظ المنتخب النيجيري على آماله في بلوغ نهائيات المونديال، بعد ان رفع رصيده إلى 10 نقاط من 7 مباريات في المركز الثالث خلف منتخب جنوب إفريقيا المتصدر بـ 16 نقطة والمنتخب البنيني صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

