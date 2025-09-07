Babnet   Latest update 13:04 Tunis

تصفيات مونديال 2026: نيجيريا تتغلب على رواندا وتحافظ على آمالها في التأهل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bd6bc687b102.14601222_qfojglpiknhme.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 07 Septembre 2025 - 11:24
      
فاز المنتخب النيجيري على نظيره الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وسجل ايمانويل أروكوداري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 بعد دخوله احتياطيا مع بداية الشوط الثاني.
وبهذه النتيجة حافظ المنتخب النيجيري على آماله في بلوغ نهائيات المونديال، بعد ان رفع رصيده  إلى 10 نقاط من 7 مباريات في المركز الثالث خلف منتخب جنوب إفريقيا المتصدر بـ 16 نقطة والمنتخب البنيني صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وسيحل المنتخب النيجيري ضيفا على نظيره الجنوب أفريقي يوم الثلاثاء المقبل، في حين يواجه منتخب بنين نظيره منتخب ليسوتو.

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع إلى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما تحصل أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني على فرصة ثانية عبر الملحق العالمي.


Babnet

