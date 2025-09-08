Babnet   Latest update 12:24 Tunis

فرنسا على وقع أزمة سياسية جديدة مع احتمال سقوط حكومة بايرو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68beab5336cc85.74360979_mhgnjilfkpeoq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Septembre 2025 - 11:09 قراءة: 1 د, 12 ث
      
تتجه أنظار الأوساط السياسية في فرنسا اليوم الإثنين إلى الجمعية الوطنية التي ستصوّت على منح الثقة أو سحبها من حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، في خطوة وُصفت بالمغامرة قد تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية جديدة.

بايرو، السياسي المخضرم من التيار الوسطي، كان قد تولى رئاسة الحكومة منذ 9 أشهر فقط ليصبح رابع رئيس وزراء في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون منذ إعادة انتخابه سنة 2022. غير أنّ مشروعه المالي للعام 2026، الذي يتضمن إجراءات تقشفية من بينها تجميد المعاشات التقاعدية، تخفيض نفقات الصحة، وإلغاء عطلتين رسميتين، أثار موجة واسعة من الاحتجاجات ومعارضة عدد من الكتل السياسية، ما جعل التصويت على الثقة يتحول إلى اختبار حاسم لبقائه في منصبه.



ووفق ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فإن حكومة بايرو مرشّحة بقوة للسقوط بسبب فقدانها الدعم الكافي داخل البرلمان، وهو ما قد يدفع رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون إلى البحث سريعا عن رئيس وزراء جديد لتجاوز حالة الانسداد السياسي.
أخبار ذات صلة:
فرنسا على موعد مع تصويت مصيري على حكومة فرانسوا بايرو...

وتشير التقديرات الاقتصادية الأخيرة إلى أن فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تواجه ضغوطا مالية متزايدة في ظل خطة تقشفية تهدف إلى تقليص العجز العام بـ44 مليار يورو. وفي حال سحب الثقة من الحكومة، قد تتعقد الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بينما يبقى النقاش مفتوحا حول البدائل، من بينها إمكانية الاستعانة بالحزب الاشتراكي مقابل تقديم تنازلات أبرزها فرض ضريبة استثنائية على أصحاب الثروات الكبرى.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314479


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 سبتمبر 2025 | 16 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:39
15:53
12:24
05:56
04:27
الرطــوبة:
% 30
Babnet
Babnet37°
36° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
38°-27
30°-24
30°-22
30°-23
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   812,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    