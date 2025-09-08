فرنسا على وقع أزمة سياسية جديدة مع احتمال سقوط حكومة بايرو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68beab5336cc85.74360979_mhgnjilfkpeoq.jpg width=100 align=left border=0>

تتجه أنظار الأوساط السياسية في فرنسا اليوم الإثنين إلى الجمعية الوطنية التي ستصوّت على منح الثقة أو سحبها من حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، في خطوة وُصفت بالمغامرة قد تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية جديدة.



بايرو، السياسي المخضرم من التيار الوسطي، كان قد تولى رئاسة الحكومة منذ 9 أشهر فقط ليصبح رابع رئيس وزراء في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون منذ إعادة انتخابه سنة 2022. غير أنّ مشروعه المالي للعام 2026، الذي يتضمن إجراءات تقشفية من بينها تجميد المعاشات التقاعدية، تخفيض نفقات الصحة، وإلغاء عطلتين رسميتين، أثار موجة واسعة من الاحتجاجات ومعارضة عدد من الكتل السياسية، ما جعل التصويت على الثقة يتحول إلى اختبار حاسم لبقائه في منصبه.

