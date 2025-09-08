فرنسا على موعد مع تصويت مصيري على حكومة فرانسوا بايرو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68be7ffc135998.02850944_oenhmjpgkfqil.jpg width=100 align=left border=0>

تترقب الساحة السياسية في فرنسا اليوم الإثنين تصويت الجمعية الوطنية على منح الثقة لحكومة فرانسوا بايرو، في أجواء يصفها مراقبون بأنها من بين الأكثر توتراً في تاريخ الجمهورية الخامسة.



يأتي هذا التصويت إثر الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها رئيس الحكومة بايرو، حين طلب تنظيم جلسة للتصويت على الثقة بعد أشهر من الجمود السياسي الذي تسببت فيه خطط حكومته لخفض الدين العام المتنامي.

