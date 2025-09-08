فرنسا على موعد مع تصويت مصيري على حكومة فرانسوا بايرو
تترقب الساحة السياسية في فرنسا اليوم الإثنين تصويت الجمعية الوطنية على منح الثقة لحكومة فرانسوا بايرو، في أجواء يصفها مراقبون بأنها من بين الأكثر توتراً في تاريخ الجمهورية الخامسة.
يأتي هذا التصويت إثر الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها رئيس الحكومة بايرو، حين طلب تنظيم جلسة للتصويت على الثقة بعد أشهر من الجمود السياسي الذي تسببت فيه خطط حكومته لخفض الدين العام المتنامي.
ترجيحات بسقوط الحكومةتشير أغلب التوقعات والتحاليل إلى أنّ الحكومة الحالية مهددة بالسقوط، إذ أعلنت عدة كتل سياسية بارزة رفضها التصويت لصالحها. وفي حال حجب الثقة عنها، سيُجبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مواجهة مأزق سياسي جديد والبحث عن رئيس وزراء خامس منذ إعادة انتخابه في ماي 2022، وهو ما يعكس حالة من اللااستقرار السياسي غير المسبوق في البلاد.
سياق الأزمةتعود جذور الأزمة إلى الخطط الحكومية لتقليص العجز في المالية العمومية، والتي واجهت رفضاً واسعاً داخل البرلمان، ما أدى إلى تعطل عمل الحكومة ودفع بايرو إلى اختبار الثقة مباشرة داخل المؤسسة التشريعية.
تظل الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه جلسة التصويت، وسط تساؤلات حول قدرة الحكومة على الصمود أمام الضغط السياسي المتزايد، أو دخول فرنسا في مرحلة جديدة من الأزمات الحكومية المتلاحقة.
