الشركة الجهوية للنّقل بصفاقس تعزز أسطولها ب 3 حافلات رفاهة جديدة في انتظار تسلم 27 حافلة اخرى مزدوجة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6930065288acd6.15616735_mnlqgekjophfi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 10:33 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تسلمت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس ثلاث حافلات رفاهة جديدة بقيمة جملية تناهز 543 1 الف دينار بعنوان ميزانية الشركة لسنة 2022 ,لاستغلالها للربط بين ولاية صفاقس وبعض الولايات الأخرى.
ومن المنتظر ان تتسلم الشركة  27 حافلة مزدوجة من ضمن الصفقة العامة و15 حافلة مزدوجة ضمن برنامج استثماراتها المزمع تنفيذه خلال السداسية الاولى من سنة 2026 على اقصى تقدير، وفق وزارة النقل.
وتتنزل هذه الاقتناءات في إطار سياسة الدولة الرامية الى تطوير خدمات النقل العمومي بكل أصنافه وانسجاما مع حرص وزارة النقل على الاسراع في تجسيم برامج الاستثمارات لتوفير نقل يرضي الحرفاء وتتوفر فيه شروط الجودة والسلامة.

 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319635


Heure à Tunis :