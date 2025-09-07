Babnet   Latest update 14:34 Tunis

عرض "باردو بين البارح واليوم" لهشام درويش في افتتاح تظاهرة الحنايا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bd4ddf78aa41.20623856_mipegjoqfhnkl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Septembre 2025 - 13:16 قراءة: 0 د, 48 ث
      
افتتحت تظاهرة "سينما الحنايا" ليلة أمس بعرض "باردو بين البارح واليوم" ،ليليه شريط قصير بعنوان أرض قرطاج أرض الحضارات"،من إنتاج وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية،وشريط "ڨدحة" للمخرج انيس الاسود ،وذلك بحضور وزيرة الشؤون الثقافية ،أمينة الصّرارفي
وغنّت الفنانة لبنى نعمان لفسطين الجريحة "ضرب الخناجر"، الى جانب باقة من أبرز أغانيها الخاصّة،حيث رافق العرض الحائطي الضوئي "مابينغ" الحنايا مختلف هذه الفقرات


ويأتي هذا الموعد ،وفق ما نشرته وزارة الثقافة على صفحتها الرسمية "فايسبوكك"، في إطار رؤيتها الرّامية إلى تكريس مفهوم ثقافة القرب، وتثمين التّراث الوطني وربط المواقع الأثرية بروح العصر.


وتسعى هذه المبادرة إلى خلق إطار مميّز يمزج الفرجة السينمائية بعراقة التراث وثراء الصورة الفنية الضوئية العصرية
وتنظّم وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تظاهرة سينما الحنايا" بالشراكة مع المركز الوطني للسينما والصورة،والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس وبلدية باردو، وهي دعوة مفتوحة لكل العائلات وعشاق السينما والثقافة ليعيشوا تجربة فريدة تمزج بين الموسيقى والغناء والفن السابع، في فضاء تاريخي يذكّر زوّاره بثراء تراثنا الوطني وتنوّع الحضارات المتعاقبة ،وسحر تلويناتها وخباياها


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314435


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 07 سبتمبر 2025 | 15 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:09
18:41
15:53
12:24
05:55
04:26
الرطــوبة:
% 38
Babnet
Babnet35°
35° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-26
37°-25
38°-28
30°-24
27°-21
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    