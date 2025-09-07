عرض "باردو بين البارح واليوم" لهشام درويش في افتتاح تظاهرة الحنايا
افتتحت تظاهرة "سينما الحنايا" ليلة أمس بعرض "باردو بين البارح واليوم" ،ليليه شريط قصير بعنوان أرض قرطاج أرض الحضارات"،من إنتاج وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية،وشريط "ڨدحة" للمخرج انيس الاسود ،وذلك بحضور وزيرة الشؤون الثقافية ،أمينة الصّرارفي
وغنّت الفنانة لبنى نعمان لفسطين الجريحة "ضرب الخناجر"، الى جانب باقة من أبرز أغانيها الخاصّة،حيث رافق العرض الحائطي الضوئي "مابينغ" الحنايا مختلف هذه الفقرات
ويأتي هذا الموعد ،وفق ما نشرته وزارة الثقافة على صفحتها الرسمية "فايسبوكك"، في إطار رؤيتها الرّامية إلى تكريس مفهوم ثقافة القرب، وتثمين التّراث الوطني وربط المواقع الأثرية بروح العصر.
وتسعى هذه المبادرة إلى خلق إطار مميّز يمزج الفرجة السينمائية بعراقة التراث وثراء الصورة الفنية الضوئية العصرية
وتنظّم وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تظاهرة سينما الحنايا" بالشراكة مع المركز الوطني للسينما والصورة،والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس وبلدية باردو، وهي دعوة مفتوحة لكل العائلات وعشاق السينما والثقافة ليعيشوا تجربة فريدة تمزج بين الموسيقى والغناء والفن السابع، في فضاء تاريخي يذكّر زوّاره بثراء تراثنا الوطني وتنوّع الحضارات المتعاقبة ،وسحر تلويناتها وخباياها
