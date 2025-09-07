عرض "باردو بين البارح واليوم" لهشام درويش في افتتاح تظاهرة الحنايا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bd4ddf78aa41.20623856_mipegjoqfhnkl.jpg width=100 align=left border=0>

افتتحت تظاهرة "سينما الحنايا" ليلة أمس بعرض "باردو بين البارح واليوم" ،ليليه شريط قصير بعنوان أرض قرطاج أرض الحضارات"،من إنتاج وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية،وشريط "ڨدحة" للمخرج انيس الاسود ،وذلك بحضور وزيرة الشؤون الثقافية ،أمينة الصّرارفي

وغنّت الفنانة لبنى نعمان لفسطين الجريحة "ضرب الخناجر"، الى جانب باقة من أبرز أغانيها الخاصّة،حيث رافق العرض الحائطي الضوئي "مابينغ" الحنايا مختلف هذه الفقرات



