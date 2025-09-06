مباراة ودية: المنتخب التونسي الرديف ينهزم أمام نظيره المصري 0 - 1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc93a6d26208.04461496_mqfgpjhkonile.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم الرديف أمام مضيفه المصري بنتيجة هدف دون رد في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العرب المقررة في ديسمبر المقبل بقطر.

وجاء هدف فوز المنتخب المصري في المباراة التي أقيمت بمدينة الاسماعيلية عن طريق اللاعب محمد مجدي أفشة في الدقيقة 31.

وسيتجدد الموعد بين المنتخبين في مواجهة ودية ثانية يوم الثلاثاء 9 سبتمبر.