Babnet   Latest update 19:28 Tunis

نادي النصر الليبي يتعاقد مع اللاعب التونسي سعد بقير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc7c97d31735.06734872_qjkgnfoihpmle.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Septembre 2025 - 19:24 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلن نادي النصر الليبي التعاقد مع اللاعب التونسي سعد بقير، في صفقة انتقال حرّ، بعقد يمتد الى غاية 30 جوان 2026.
يذكر أنّ سعد بقير صاحب الـ 31 عاما يشغل خطة متوسط ميدان هجومي وسبق له اللعب لفرق اتحاد تطاوين والملعب القابسي والترجي الرياضي قبل أن يخوض تجربة احترافية في الملاعب السعودية مع نادي أبها ونادي الوحدة.
وكانت أبرز نجاحات سعد بقير مع الترجي الرياضي حيث توّج معه ببطولة الرابطة المحترفة في ثلاث مناسبات وكأس تونس في مناسبة وكأس السوبر في مناسبتين وخاصة كأس رابطة الأبطال الافريقية في مناسبتين متتاليتن في 2018 و2019.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314422


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 06 سبتمبر 2025 | 14 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:42
15:54
12:25
05:54
04:25
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet35°
29° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-23
35°-26
35°-27
37°-28
37°-27
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:28 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    