نادي النصر الليبي يتعاقد مع اللاعب التونسي سعد بقير

أعلن نادي النصر الليبي التعاقد مع اللاعب التونسي سعد بقير، في صفقة انتقال حرّ، بعقد يمتد الى غاية 30 جوان 2026.

يذكر أنّ سعد بقير صاحب الـ 31 عاما يشغل خطة متوسط ميدان هجومي وسبق له اللعب لفرق اتحاد تطاوين والملعب القابسي والترجي الرياضي قبل أن يخوض تجربة احترافية في الملاعب السعودية مع نادي أبها ونادي الوحدة.

وكانت أبرز نجاحات سعد بقير مع الترجي الرياضي حيث توّج معه ببطولة الرابطة المحترفة في ثلاث مناسبات وكأس تونس في مناسبة وكأس السوبر في مناسبتين وخاصة كأس رابطة الأبطال الافريقية في مناسبتين متتاليتن في 2018 و2019.