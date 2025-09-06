Babnet   Latest update 19:28 Tunis

مباراة ودية: فوز قوافل قفصة على جمعية مقرين 1 - 0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc79b4d53765.06181131_ignmeojfpqlkh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Septembre 2025 - 19:11
      
انهزم فريق جمعية مقرين اليوم السبت أمام ضيفه قوافل قفصة بنتيجة 0 - 1 في لقاء ودي ضمن آخر استعدادات الفريقين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وجاء هدف فوز قوافل قفصة في اللقاء الذي احتضنه ملعب حمودة حداد بمقرين عن طريق اللاعب علي العجمني من ضربة جزاء.

يذكر أنّ فريق جمعية مقرين سيستهل موسمه في بطولة الرابطة المحترفة الثانية بمواجهة هلال مساكن خارج قواعده لحساب منافسات المجموعة الأولى، فيما سيستقبل قوافل قفصة أمل بوشمة لحساب منافسات المجموعة الثانية.

تجدر الاشارة أنّ الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية ستقام يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.
ر/سمس  
 


