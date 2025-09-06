مباراة ودية: فوز قوافل قفصة على جمعية مقرين 1 - 0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc79b4d53765.06181131_ignmeojfpqlkh.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم فريق جمعية مقرين اليوم السبت أمام ضيفه قوافل قفصة بنتيجة 0 - 1 في لقاء ودي ضمن آخر استعدادات الفريقين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الكروي الجديد 2025-2026.



وجاء هدف فوز قوافل قفصة في اللقاء الذي احتضنه ملعب حمودة حداد بمقرين عن طريق اللاعب علي العجمني من ضربة جزاء.

