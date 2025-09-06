الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن عن استقدام اللاعب علي جابر لتمثيل نسور قرطاج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bc78fc0f1ba4.75884406_nqegfilhkpojm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 عن إنهاء كل الإجراءات الإدارية التي تسمح للاعب علي جابر بتمثيل المنتخب الوطني التونسي في الفترة القادمة.



ويبلغ جابر، الذي يشغل خطة مدافع محوري، من العمر 17 سنة (من مواليد مارس 2008)، وهو متكون في نادي هيرتا برلين الألماني، قبل أن يتحول في موسم 2024/2025 الى نادي بولونيا الإيطالي لأقل من 17 عاما، ليتدرج في الفريق الايطالي مع بداية الموسم الجاري الى فريق دون 20 عاما.