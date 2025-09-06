وزيرة الصناعة تشارك في النسخة الأولى للمعرض الإفريقي للسيارات بالجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bbf20ddd19e6.33345967_ngpqjelkoimfh.jpg width=100 align=left border=0>

شاركت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، أمس الجمعة، في فعاليات النسخة الأولى للمعرض الإفريقي للسيارات بالجزائر، وذلك على هامش الدورة الرابعة لمعرض التجارة بين البلدان الإفريقية، المنعقدة منذ 4 سبتمبر الجاري بالعاصمة الجزائرية.



وأفادت الوزارة، عبر صفحتها على موقع فايسبوك، أنّ الوزيرة اطلعت على مختلف أجنحة المعرض رفقة وزير التجارة الخارجية الجزائري كمال رزيق ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، إلى جانب وفد تونسي رفيع المستوى.

