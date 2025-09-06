وزيرة الصناعة تشارك في النسخة الأولى للمعرض الإفريقي للسيارات بالجزائر
شاركت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، أمس الجمعة، في فعاليات النسخة الأولى للمعرض الإفريقي للسيارات بالجزائر، وذلك على هامش الدورة الرابعة لمعرض التجارة بين البلدان الإفريقية، المنعقدة منذ 4 سبتمبر الجاري بالعاصمة الجزائرية.
وأفادت الوزارة، عبر صفحتها على موقع فايسبوك، أنّ الوزيرة اطلعت على مختلف أجنحة المعرض رفقة وزير التجارة الخارجية الجزائري كمال رزيق ووزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، إلى جانب وفد تونسي رفيع المستوى.
وقد ضمّت أجنحة المعرض جناحًا تونسيًا شاركت فيه مؤسسات صناعية وخدماتية ومؤسسات ناشئة، فضلًا عن فضاء مؤسساتي يشمل مختلف هياكل الدعم والمساندة التونسية.
وشهد المعرض مشاركة نحو 27 مؤسسة رائدة في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار والمعدات، من بينها هيونداي، نيسان، فولكسفاغن، بورش، إضافة إلى مجموعة ستالنتيس التي تضم عديد العلامات الأوروبية.
كما احتضن المعرض ورشات عمل متخصصة ناقشت قضايا التصنيع في إفريقيا والسبل الكفيلة بدفع هذا القطاع نحو جعل القارة الإفريقية وجهة عالمية للاستثمار ومكوّنًا فاعلًا في سلاسل الإنتاج العالمية.
ويُشار إلى أنّ معرض التجارة بين البلدان الإفريقية يُنظم دوريًا من قبل البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمانة العامة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر (زليكاف)، ويُعد منصة رئيسية للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من أجل تشبيك العلاقات واستكشاف فرص التجارة والاستثمار داخل القارة، بمشاركة 2000 عارض من 80 دولة.
