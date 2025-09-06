Babnet   Latest update 09:36 Tunis

الإدارة العامة للحرس الوطني تحيي الذكرى 69 لانبعاث سلك الحرس الوطني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c29e5e121adb8.49547013_enifpkhmqgojl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Septembre 2025
      
تُحيي الإدارة العامة للحرس الوطني يوم السبت الذكرى التاسعة والستين لانبعاث سلك الحرس الوطني، وهي مناسبة وطنية متجددة لتجديد العهد مع الوفاء للتضحيات الجسام التي قدّمها رجال ونساء الحرس الوطني في سبيل حماية الوطن وخدمة المواطن

ويُمثّل هذا الموعد وفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني ، محطة رمزية للتذكير بالدور المحوري الذي يضطلع به السلك في صون الأمن العام، وحماية الحدود، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة،وتكريس دولة القانون والمؤسسات

وجددت الإدارة العامة للحرس في هذه المناسبة اعتزازها برجالها ونسائها المرابطين في كلّ المواقع، كما عبرت عن وفائها لأرواح الشهداء الذين بذلوا النفس والنفيس في سبيل رفعة تونس وأمنها





