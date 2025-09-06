الإدارة العامة للحرس الوطني تحيي الذكرى 69 لانبعاث سلك الحرس الوطني
تُحيي الإدارة العامة للحرس الوطني يوم السبت الذكرى التاسعة والستين لانبعاث سلك الحرس الوطني، وهي مناسبة وطنية متجددة لتجديد العهد مع الوفاء للتضحيات الجسام التي قدّمها رجال ونساء الحرس الوطني في سبيل حماية الوطن وخدمة المواطن
ويُمثّل هذا الموعد وفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني ، محطة رمزية للتذكير بالدور المحوري الذي يضطلع به السلك في صون الأمن العام، وحماية الحدود، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة،وتكريس دولة القانون والمؤسسات
وجددت الإدارة العامة للحرس في هذه المناسبة اعتزازها برجالها ونسائها المرابطين في كلّ المواقع، كما عبرت عن وفائها لأرواح الشهداء الذين بذلوا النفس والنفيس في سبيل رفعة تونس وأمنها
