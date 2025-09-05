جامعة القيمين والقيمين العامين ترفض "تفرّد" وزارة التربية في اصدار حركة القيمين وانتداب المديرين والنظار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bb075a20a970.57681299_kqjlmnhpiofge.jpg width=100 align=left border=0>

عبّرت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، اليوم الجمعة، عن رفضها لما اعتبرته "تفردا" من وزارة التربية في إصدار حركة نقل القيمين العامين وانتداب المديرين والنظار دون تشريك الجامعة في ذلك، داعية سلطة الاشراف إلى العودة الفورية للحوار وإرساء آلية تفاوض جديدة تكفل حل الملفات العالقة.



وأوضحت جامعة القيمين، في بيان لها، أن اصدار حركة القيمين حدث دون نشرها للرأي العام المهني وفي ذلك مخالفة لمبدأ الشفافية، وفق تقديرها، معتبرة أن هذا التمشي يمثل "تهميشا متعمدا" لدور الهياكل النقابية.

