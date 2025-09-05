نسبة التضخم عند الإستهلاك العائلي في تونس بلغت 2ر5 بالمائة خلال أوت 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/651eeb408ec008.88401429_fhqpgeloinkjm.jpg width=100 align=left border=0>

* بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس 5,2% خلال أوت 2025، بعد أن كانت في حدود 5,3% خلال شهر جويلية 2025، في حين سجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0,3% مقارنة بجويلية 2025.



* أوضح المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم لشهر أوت 2025 تعود أساسًا إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة الملابس والأحذية إلى 8,9% مقابل 9,1% في جويلية 2025، إضافة إلى تراجع أسعار مجموعة الترفيه والثقافة.

