نسبة التضخم عند الإستهلاك العائلي في تونس بلغت 2ر5 بالمائة خلال أوت 2025

Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 17:11
      
* بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس 5,2% خلال أوت 2025، بعد أن كانت في حدود 5,3% خلال شهر جويلية 2025، في حين سجل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0,3% مقارنة بجويلية 2025.

* أوضح المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم لشهر أوت 2025 تعود أساسًا إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة الملابس والأحذية إلى 8,9% مقابل 9,1% في جويلية 2025، إضافة إلى تراجع أسعار مجموعة الترفيه والثقافة.



* حافظت مجموعة المواد الغذائية على نفس نسق الزيادة في الأسعار بنسبة 5,9%.

المواد الغذائية (انزلاق سنوي)

* ارتفاع أسعار الخضر الطازجة: +23%
* ارتفاع أسعار لحم الضأن: +20,2%
* ارتفاع أسعار الغلال الطازجة: +13,4%
* ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة: +10,8%
* تراجع أسعار الزيوت الغذائية: -24%

المواد المصنعة والخدمات

* أسعار المواد المصنعة: +5,1%

* الملابس والأحذية: +9%
* مواد التنظيف: +5,2%
* أسعار الخدمات: +4,7%

* خدمات المطاعم والمقاهي والنزل: +10,6%

التضخم الضمني (دون طاقة وغذاء)

* تراجع إلى 5,4% بعد أن كان 5,6% في جويلية 2025.

المواد الحرة مقابل المؤطرة

* المواد الحرة: +6,2%
* المواد المؤطرة: +1,8%
* المواد الغذائية الحرة: +6,8%
* المواد الغذائية المؤطرة: +0,2%

التطور الشهري لمؤشر الأسعار (أوت 2025 مقارنة بجويلية 2025)

* ارتفاع أسعار المواد الغذائية: +1,5%
* ارتفاع أسعار خدمات التعليم: +1%
* تراجع أسعار الملابس والأحذية: -4,6% (بفعل التخفيضات الصيفية)

تفاصيل إضافية

* مجموعة التغذية والمشروبات: +1,5%

* الدواجن: +7,7%
* البيض: +7,2%
* الخضر الطازجة: +1,9%
* الأسماك الطازجة: +1,9%
* لحم الضأن: +1,2%
* الغلال الطازجة: +1,1%

* مواد وخدمات التعليم: +1%

* التعليم التحضيري والأساسي: +1,8%
* الأدوات المدرسية: +1,3%

* المواد المعملية ساهمت بنسبة +2% في التضخم الإجمالي.

* الخدمات ساهمت بنسبة +1,6%.

* أعلى مساهمة حسب نظام التسعيرة:

* المواد غير الغذائية الحرة: +3,1%
* المواد الغذائية الحرة: +1,7%


Babnet

