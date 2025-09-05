الرابطة المحترفة الثانية - اتحاد بوسالم يعزز صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد

كشف مدرب الاتحاد الرياضي ببوسالم هيكل العياري عن الانتدابات التي عزز بها الفريق صفوفه الى اليوم مشيرا الى ان الاتحاد سيسعى الى الظهور بوجه مرضي خلال الموسم الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي سيطرق أبوابها لأول مرة في تاريخه.

واوضح في تصريح ل"وات" ان قائمة المنتدبين الجدد تتالف من محمد عزيز مبروكي (حارس المرمى) وغيث السدوري (لاعب ارتكاز) وعمر الدامي (مدافع محوري وظهير أيسر) الى جانب كل من ونسيم الهواري (مدافع محوري) ومروان الكوكي (مدافع محوري وظهير أيمن) وأمين الزيتوني (قلب هجوم).





واشار العياري الذي سبق له ان اشرف على تسيير الاتحاد سنة 2019، الى ان الفريق سيتحول غدا السبت الى الكاف لمواجهة اولمبيك المكان وديا في اختبار أول يقف من خلاله على جاهزية ابنائه وبداية تشكيل التوليفة التي سيقارع به منافسيه في المجموعة الاولى.وتابع ان اللاعبين سيخضعون لتربص اعدادي بالمركز الدولي للتربصات بعين دراهم من 8 الى 13 سبتمبر الجاري، يتخلله اختبار ودي في اليوم الختامي من المعسكر في انتظار الكشف عن هوية الفريق المنافس.وجدير بالذكر أن الاتحاد الرياضي ببوسالم سيواجه في مفتتح جولات بطولة الرابطة الثانية، الاتحاد الرياضي بتطاوين يوم السبت 20 سبتمبر الجاري، في مواجهة ستجمع بين الصاعد من الرابطة الثالثة مستوى اول والنازل من الرابطة المحترفة الاولى.