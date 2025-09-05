بنزرت: تنفيذ عدد من التدخلات العاجلة لتحسين مرافق السوق البلدي الطاهر صفر بمنزل بورقيبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/614ca0d52ed0a6.82664580_mqphnkefigljo.jpg width=100 align=left border=0>

بالشراكة بين مصالح الولاية والمعتمدية والبلدية والادارة الجهوية للتطهير ،تم عشية يوم أمس تنفيذ جملة من التدخلات الميدانية العاجلة للرفع من مستوى المرافق الخدماتية بالسوق البلدي الطاهر صفر بمنزل بورقيبة.



وتركزت مجمل التدخلات الحينية التي واكبها ميدانيا والي بنزرت سالم بن يعقوب على تحسين الوضعية البيئية بالمنشاة الخدماتية من خلال تنفيذ،اعمال جهر شبكات صرف المياه المستعملة ونظافة المحيطين الداخلي والخارجي ،بالاضافة لاشغال الانارة وغيرها من التدخلات التي ثمنها بالمناسبة جميع المهنيين الناشطين بالسوق علاوة على بقية المكونات المسؤولة والمجتمعية ومن عموم المواطنين .

