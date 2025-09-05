Babnet   Latest update 13:46 Tunis

بنزرت: تنفيذ عدد من التدخلات العاجلة لتحسين مرافق السوق البلدي الطاهر صفر بمنزل بورقيبة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/614ca0d52ed0a6.82664580_mqphnkefigljo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 13:46
      
بالشراكة بين مصالح الولاية والمعتمدية والبلدية والادارة الجهوية للتطهير  ،تم عشية يوم أمس تنفيذ جملة من التدخلات الميدانية العاجلة للرفع من مستوى المرافق الخدماتية بالسوق البلدي الطاهر صفر بمنزل بورقيبة.

وتركزت مجمل التدخلات الحينية التي واكبها ميدانيا والي بنزرت سالم بن يعقوب  على تحسين الوضعية البيئية بالمنشاة الخدماتية من خلال تنفيذ،اعمال جهر شبكات صرف المياه المستعملة ونظافة المحيطين الداخلي والخارجي ،بالاضافة لاشغال الانارة وغيرها من التدخلات التي ثمنها بالمناسبة جميع المهنيين الناشطين بالسوق علاوة على بقية المكونات المسؤولة والمجتمعية ومن عموم المواطنين .



  وشدد والي بنزرت بحضور كل من معتمد المكان زياد حرز الله والكاتبة العامة المكلفة بتسيير البلدية سماح العباسي وممثلي المجلسين الجهوي والمحلي والنسيجين المهني والمنظماتي، على التسريع في الاشغال الواجبة لتهيئة مختلف الشبكات والمرافق بالسوق وتحسين خدماته المسداة للمواطنين كما توفير افضل ظروف العمل  للمهنيين العاملين بالمكان .
كما جدد والي بنزرت خلال إطلاعه على التنظيم الهيكلي والاداري للسوق البلدي ، التاكيد على مسالة حسن التنظم بالسوق والالتزام بالاجراءات القانونية في المجال، والقطع مع ظاهرة الانتصاب الفوضوي وتبعاته السلبية على المواطن كما المهنيين والاقتصاد الوطني ،والمسؤولية المشتركة لجميع الهياكل الرسمية والمهنية والمجتمعية في ذلك .
    يشار ان والي بنزرت كانت له لقاءات مباشرة وعفوية مع عموم المواطنين والمتساكنين  بالمنطقة ولاسيما المهنيين الناشطين بالسوق وايضا ممثلي النسيج المنتخب من المجلسين الجهوي والمحلي ،ابرز خلالها  تفاعل السلط الجهوية والمحلية الدائم، مع مختلف الملاحظات والمطالب المشروعة، والهادفة  لمزيد تحسين ظروف العيش وتوفير المرافق الخدماتية الواجبة للجميع .
 


0 de 0 commentaires pour l'article 314358


babnet

