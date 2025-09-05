Babnet   Latest update 15:49 Tunis

ملتقى دولي تحت شعار "ايجى تعلم" لخلق ديناميكية وطنية قوية حول التعلم وتعليم الكبار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68baf3fda49038.19560846_kpqgnfhimeolj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 05 Septembre 2025
      
ينظم مكتب تونس للكنفدرالية الألمانية لتعليم الكبار يوم 9 سبتمبر الجاري بتونس ملتقى تحت شعار "ايجى تعلم" بمشاركة مجموعة من الخبراء من تونس ومن دول شقيقة وصديقة وممثلي عدد من الوزارات المعنية وفاعلين من المجتمع المدني والأكادميين وذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمي لمحو الامية.

ويهدف هذا الملتقى الدولي الى خلق ديناميكية وطنية قوية حول التعلم وتعليم الكبار وتعزيز أسس التعاون والشراكة على المستويين الوطني والاقليمي الى جانب تسليط الضوء حول التقدم المحرز في مجال التعليم والتعلم مدى الحياة والتحديات وآفاق التعلم وتعليم الكبار في تونس وشمال افريقيا.



وسيركز برنامج عمل الملتقى بالخصوص على محور الأطر السياسية والتشريعية المنظمة للتعلم وتعليم الكبار وتقديم تجارب مقارنة من بعض الدول ومقاربات تربوية مبتكرة على غرار السيميوديداكتيكية ومقاربة Reflect و Dune

كما سيتم خلال هذا الملتقى تنظيم ورشات عمل تشاركية حول الدور الاستراتيجي للتعلم وتعليم الكبار في مواجهة بعض القضايا العالمية كالتغير المناخي والتحول الرقمي والادماج الاجتماعي وقابلية التشغيل وسيوفر الملتقى بالتوازي فضاء للعرض والتشبيك لتعزيز التبادل بين المشاركين وابراز المبادرات والقصص الملهمة.


