ملتقى دولي تحت شعار "ايجى تعلم" لخلق ديناميكية وطنية قوية حول التعلم وتعليم الكبار

ينظم مكتب تونس للكنفدرالية الألمانية لتعليم الكبار يوم 9 سبتمبر الجاري بتونس ملتقى تحت شعار "ايجى تعلم" بمشاركة مجموعة من الخبراء من تونس ومن دول شقيقة وصديقة وممثلي عدد من الوزارات المعنية وفاعلين من المجتمع المدني والأكادميين وذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمي لمحو الامية.



ويهدف هذا الملتقى الدولي الى خلق ديناميكية وطنية قوية حول التعلم وتعليم الكبار وتعزيز أسس التعاون والشراكة على المستويين الوطني والاقليمي الى جانب تسليط الضوء حول التقدم المحرز في مجال التعليم والتعلم مدى الحياة والتحديات وآفاق التعلم وتعليم الكبار في تونس وشمال افريقيا.

