مباراة ودية: تعادل الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة وهلال الرديف دون أهداف
تعادل الملعب الافريقي بمنزل بورقبة اليوم الخميس مع هلال الرديف دون أهداف في لقاء ودي أقيم بملعب نزل الزهراء ضمن استعدادات الفريقين لموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الكروي الجديد 2025-2026
ويستهل الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الثانية بمواجهة بعث بوحجلة خارج ميدانه ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما يلاقي هلال الرديف نسر جلمة خارج قواعده لحساب المجموعة الثانية.
يذكر أنّ الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية ستقام يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.
