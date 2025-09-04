ادارة الموسيقى والرقص تعلن عن اطلاق منصة رقمية للتصرف في منظومة الدعم العمومي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b9b996a28f39.75716264_lfmjihekpognq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت، ادارة الموسيقى والرقص، أن، وزارة الشؤون الثقافية، أطلقت منصة رقمية للتصرف في منظومة الدعم العمومي التي سيشرع العمل بها بداية من سنة 2026، وذلك في اطار رقمنة الخدمات الادارية.



ودعت الادارة في بلاغ، الفاعلين الثقافيين من الناشطين في ميدان الموسيقى والرقص وفنون الفرجة الحية، الى ايداع جميع مطالب الدعم عبر الرابط الالكتروني للمنصة الرقمية للتصرف في الدعم العمومي.

