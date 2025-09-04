Babnet   Latest update 21:26 Tunis

ادارة الموسيقى والرقص تعلن عن اطلاق منصة رقمية للتصرف في منظومة الدعم العمومي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b9b996a28f39.75716264_lfmjihekpognq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Septembre 2025 - 20:02
      
أعلنت، ادارة الموسيقى والرقص، أن، وزارة الشؤون الثقافية، أطلقت منصة رقمية للتصرف في منظومة الدعم العمومي التي سيشرع العمل بها بداية من سنة 2026، وذلك في اطار رقمنة الخدمات الادارية.

ودعت الادارة في بلاغ، الفاعلين الثقافيين من الناشطين في ميدان الموسيقى والرقص وفنون الفرجة الحية، الى ايداع جميع مطالب الدعم عبر الرابط الالكتروني للمنصة الرقمية للتصرف في الدعم العمومي.



وتشمل هذه المطالب منح المساعدة على انتاج المصنفات الموسيقية الجديدة ودعم انتاج وتصوير الاعمال الكوريغرافية وشراء العروض الموسيقية والالعاب السحرية للمهرجانات الصيفية اضافة الى منح دعم المشاريع الفنية في اطار صندوق التشجيع على الابداع الادبي والفني في قطاع الموسيقى والرقص وفنون الفرجة الحية.

وسيتم نشر الرابط الخاص بالمنصة الرقمية لوزارة الشؤون الثقافية للعموم عند نشر مختلف بلاغات الدعم الراجعة لادارة الموسيقى والرقص، وفق ذات البلاغ.



