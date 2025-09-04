بجامع الزيتونة المعمور تونسيون يحتفلون بالمولد النبوي بإنشاد قصيدة الهمزية
شهد جامع الزيتونة المعمور بالمدينة العتيقة، صباح اليوم الخميس الموافق ل12 ربيع الأول من سنة 1447 هجرية، توافد عدد كبير من التونسيين من الجنسين ومن كافة الأعمار للاحتفال بالمولد النبوي الشريف ، بإنشاد قصيدة الهمزية في مدح خير البرية للإمام البصيري.
وفي موكب مهيب نظمت وزارة الشؤون الدينية هذه التظاهرة ، بحضور وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ومفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، وشارك في سرد الهمزية بالإضافة إلى أهل تونس عدد من زوار الجامع من جنسيات عربية واسلامية وإفريقية وآسياوية.
واعتبر وزير الشؤون الدينية ، في تصريح اعلامي، أن تنظيم هذا الموكب هو تكريس لعادة مباركة دأب التونسيون على الاحتفال بها منذ قرون بانشاد قصيدة الهمزية بجامع الزيتونة صبيحة المولد لاعتقادهم بأن الاحتفال فيه أمان لأهل البلاد طيلة العام.
من جانبه أوضح مفتي الجمهورية التونسية أن موكب الاحتفال يتضمن قراءة دلائل الخيرات وسرد قصة المولد التي يقدمها الإمام الأول لجامع الزيتونة المعمور ثم انشاد الهمزية من قبل عموم زوار الجامع احتفاء بمولد النبي واظهارا للبهجة.
وأضاف أن قصيدة الهمزية تتعرض إلى حياة النبي بمختلف مراحلها حتى تذكّر عموم المسلمين بتاريخه وبما له من أفضال على الأمة الإسلامية والانسانية قاطبة.
تجدر الإشارة إلى أن إنشاد الهمزية ليلة المولد أو صبيحة المولد، عادة دأب أهل تونس على القيام بها منذ قرون لتصبح احتفالا تحت إشراف الدولة في أواسط القرن 19 بطلب من الإمام الأكبر بجامع الزيتونة ومفتي الديار التونسية آنذاك الشيخ المالكي ابراهيم الرياحي.
وتعود قصيدة الهمزية، التي يفوق عدد أبياتها 150 بيتا، للشاعر محمد بن حماد الصنهاجي البوصيري كتبها أواخر القرن السابع هجري، وتتميز وفق ما كتب عنها ببلاغتها وقوة نظمها وهي أشهر ما قيل في مدح الرسول.
