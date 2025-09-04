بجامع الزيتونة المعمور تونسيون يحتفلون بالمولد النبوي بإنشاد قصيدة الهمزية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/688de3d98c4d27.40589919_jfolehqnpgmki.jpg width=100 align=left border=0>

شهد جامع الزيتونة المعمور بالمدينة العتيقة، صباح اليوم الخميس الموافق ل12 ربيع الأول من سنة 1447 هجرية، توافد عدد كبير من التونسيين من الجنسين ومن كافة الأعمار للاحتفال بالمولد النبوي الشريف ، بإنشاد قصيدة الهمزية في مدح خير البرية للإمام البصيري.



وفي موكب مهيب نظمت وزارة الشؤون الدينية هذه التظاهرة ، بحضور وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي ومفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، وشارك في سرد الهمزية بالإضافة إلى أهل تونس عدد من زوار الجامع من جنسيات عربية واسلامية وإفريقية وآسياوية.

