الدورة ال14 لصالون المشاريع السكنية والتمويل وتجهيزات المصاعد من 15 الى 19 أكتوبر المقبل بقصر المعارض بالكرم

من المنتظر، أن يحتضن قصر المعارض بالكرم، الدورة ال14 لصالون المشاريع السكنية والتمويل وتجهيزات المصاعد وذلك من 15 الى 19 أكتوبر المقبل .



تعد هذه الدورة التي ينظمها المركز التونسي للمعارض فرصة لقطاع الخدمات العقارية لتقديم مجموعة من المشاريع السكنية الجديدة

