الدورة ال14 لصالون المشاريع السكنية والتمويل وتجهيزات المصاعد من 15 الى 19 أكتوبر المقبل بقصر المعارض بالكرم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62ac7c86e4ae64.48814849_lokqjihpenfmg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Septembre 2025 - 15:08
      
من المنتظر، أن يحتضن قصر المعارض بالكرم، الدورة ال14 لصالون المشاريع السكنية والتمويل وتجهيزات المصاعد وذلك من 15 الى 19 أكتوبر المقبل .

تعد هذه الدورة التي ينظمها المركز التونسي للمعارض فرصة لقطاع الخدمات العقارية لتقديم مجموعة من المشاريع السكنية الجديدة

وتنشيط السوق العقارية في كامل ولايات الجمهورية وكذلك فرص التمويل التي توفرها البنوك والمؤسسات المالية في تونس.


ويهدف المعرض الذي سيشارك ثلة من العارضين المختصين في التطوير العقاري والخدمات العقارية والتمويل والتشطبيب الى مزيد تعزيز وتطوير قطاع السكن وتقديم الحلول للمشاكل التي يواجهها القطاع على غرار الارتفاع المفرط في تكاليف البناء وأسعار المساكن للمواطنين.

وسيتم على هامش المعرض تنظيم لقاءات حول السكن الاجتماعي وآفاق مهنة الوساطة العقارية وموضوع تملك الأجانب للعقارات في تونس.


