توزر قطب وطني للتكوين في المستشفى الرقمي

أنهى وفد من مستشفى بنقردان ومستشفى جرجيس امس الاربعاء المرحلة الأولى من دورة تكوينية في التصوير الطبي عن بُعد، دامت ثلاثة أيام بالمستشفى الجهوي بتوزر

وذكرت وزارة الصحة في صفحتها الرسمية "فايسبوك"، ان هذه الخطوة تندرج في إطار مشروع المستشفى الرقمي الهادف إلى تعميم خدمات الطب عن بُعد وضمان عدالة صحية بين كل الجهات

وستتواصل الدورات بنسق سريع حتى يستفيد منها مزيد من المستشفيات الجهوية لخدمة المرضى بشكل أفضل





