توزر قطب وطني للتكوين في المستشفى الرقمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b94abf0867d3.16590356_egpkfhniojlqm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 04 Septembre 2025
      
أنهى وفد من مستشفى بنقردان ومستشفى جرجيس امس الاربعاء المرحلة الأولى من دورة تكوينية في التصوير الطبي عن بُعد، دامت ثلاثة أيام بالمستشفى الجهوي بتوزر
وذكرت وزارة الصحة في صفحتها الرسمية "فايسبوك"، ان هذه الخطوة تندرج في إطار مشروع المستشفى الرقمي الهادف إلى تعميم خدمات الطب عن بُعد وضمان عدالة صحية بين كل الجهات
وستتواصل الدورات بنسق سريع حتى يستفيد منها مزيد من المستشفيات الجهوية لخدمة المرضى بشكل أفضل



