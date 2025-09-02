بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثالثة
تدور يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 مباريات الجولة الثالثة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وفق البرنامج التالي:
* قاعة باردو – 17:00 : الملعب التونسي × نادي ساقية الزيت
* قاعة قصور الساف – 17:00 : نادي كرة اليد بقصور الساف × مكارم المهدية
* قاعة جمال – 17:00 : نادي كرة اليد بجمال × مكارم المهدية
* قاعة بني خيار – 17:00 : بعث بني خيار × النجم الساحلي
* قاعة الحمامات – 18:00 : جمعية الحمامات × الترجي الرياضي
* قاعة طبلبة – 18:00 : نسر طبلبة × النادي الإفريقي
