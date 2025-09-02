Babnet   Latest update 18:07 Tunis

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Septembre 2025 - 16:38 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تدور يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 مباريات الجولة الثالثة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وفق البرنامج التالي:

* قاعة باردو – 17:00 : الملعب التونسي × نادي ساقية الزيت

* قاعة قصور الساف – 17:00 : نادي كرة اليد بقصور الساف × مكارم المهدية

* قاعة جمال – 17:00 : نادي كرة اليد بجمال × مكارم المهدية
* قاعة بني خيار – 17:00 : بعث بني خيار × النجم الساحلي
* قاعة الحمامات – 18:00 : جمعية الحمامات × الترجي الرياضي
* قاعة طبلبة – 18:00 : نسر طبلبة × النادي الإفريقي


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314254


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 | 10 ربيع الأول 1447
انتهاء أوسّو
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:48
15:58
12:26
05:51
04:21
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
28° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
30°-22
32°-22
31°-23
35°-24
  • Avoirs en devises
    24988,0

  • (02/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,40309 DT        1$ =2,90865 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/09)   885,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    