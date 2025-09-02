بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

تدور يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 مباريات الجولة الثالثة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وفق البرنامج التالي:



* قاعة باردو – 17:00 : الملعب التونسي × نادي ساقية الزيت

