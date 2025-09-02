Babnet   Latest update 13:11 Tunis

صفاقس: إمكانية حصول إضطراب على مواعيد سفرات اللود المبرمجة لليوم الثلاثاء بسبب حالة الطقس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65a57bf462a019.52733457_lnmpfioejkhqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Septembre 2025 - 12:53 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلمت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة من ولاية صفاقس، في بلاغ لها، عن إمكانية حصول إضطراب على مواعيد سفرات اللود بين صفاقس وجزيرة قرقنة، المبرمجة لليوم الثلاثاء.
 وجاء في البلاغ الذي أصدرته الشركة، صباح اليوم الثلاثاء، أن اللإضطراب المتوقع على سفرات اللود المبرمجة لليوم، يأتي تبعا للنشرة الجوية ليوم امس الاثنين.
 وأضاف البلاغ أنه سيتم إعلام الحرفاء بكل تغيير في الابان.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314243


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 | 10 ربيع الأول 1447
انتهاء أوسّو
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:48
15:58
12:26
05:51
04:21
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet31°
31° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-24
30°-22
32°-22
31°-23
36°-24
  • Avoirs en devises
    24886,3

  • (01/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39686 DT        1$ =2,91188 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/09)   885,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    