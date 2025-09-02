صفاقس: إمكانية حصول إضطراب على مواعيد سفرات اللود المبرمجة لليوم الثلاثاء بسبب حالة الطقس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65a57bf462a019.52733457_lnmpfioejkhqg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلمت الشركة الجديدة للنقل بقرقنة من ولاية صفاقس، في بلاغ لها، عن إمكانية حصول إضطراب على مواعيد سفرات اللود بين صفاقس وجزيرة قرقنة، المبرمجة لليوم الثلاثاء.

وجاء في البلاغ الذي أصدرته الشركة، صباح اليوم الثلاثاء، أن اللإضطراب المتوقع على سفرات اللود المبرمجة لليوم، يأتي تبعا للنشرة الجوية ليوم امس الاثنين.

وأضاف البلاغ أنه سيتم إعلام الحرفاء بكل تغيير في الابان.