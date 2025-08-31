النجم الساحلي يتعاقد رسميا مع المهاجم الجزائري محمد سعيد بن معزوز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b455638b5053.71779437_hjlqnkpegfomi.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن النجم الساحلي على صفحته الرسمية تعاقده مع المهاجم الجزائري محمد سعيد بن معزوز قادما من الاتحاد الجزائري .

يذكر ان النجم الساحلي يحتل المركز ال11 باربع نقاط من فوز امام ضيفه مستقبل قابس 3-صفر وتعادل سلبي امام مضيفه اتحاد بن قردان مقابل الهزيمة في الجولتين الاوليين امام كل من شبيبة العمران 1-3 في زويتن والنادي الافريقي صفر-1 في سوسة .