النجم الساحلي يتعاقد رسميا مع المهاجم الجزائري محمد سعيد بن معزوز
اعلن النجم الساحلي على صفحته الرسمية تعاقده مع المهاجم الجزائري محمد سعيد بن معزوز قادما من الاتحاد الجزائري .
يذكر ان النجم الساحلي يحتل المركز ال11 باربع نقاط من فوز امام ضيفه مستقبل قابس 3-صفر وتعادل سلبي امام مضيفه اتحاد بن قردان مقابل الهزيمة في الجولتين الاوليين امام كل من شبيبة العمران 1-3 في زويتن والنادي الافريقي صفر-1 في سوسة .
