Babnet   Latest update 15:04 Tunis

النجم الساحلي يتعاقد رسميا مع المهاجم الجزائري محمد سعيد بن معزوز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b455638b5053.71779437_hjlqnkpegfomi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 31 Août 2025 - 14:58 قراءة: 0 د, 17 ث
      
اعلن النجم الساحلي على صفحته الرسمية تعاقده مع  المهاجم الجزائري محمد سعيد بن معزوز قادما من الاتحاد الجزائري .
يذكر ان النجم الساحلي يحتل المركز ال11 باربع نقاط من فوز امام ضيفه مستقبل قابس 3-صفر وتعادل سلبي امام مضيفه اتحاد بن قردان مقابل الهزيمة في الجولتين الاوليين امام كل من شبيبة العمران 1-3 في زويتن والنادي الافريقي صفر-1 في سوسة .


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314151


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 31 أوت 2025 | 8 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:21
18:51
15:59
12:27
05:50
04:19
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
42°-25
32°-25
31°-24
31°-22
  • Avoirs en devises
    24859,6

  • (29/08)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,38567 DT        1$ =2,91480 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/08)   1162,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    