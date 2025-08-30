مباراة ودية: فوز سكك الحديد الصفاقسي على مستقبل القصرين 1 - 0

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/668adc20a31423.75490739_hfilegmnpokqj.jpg width=100 align=left border=0>

فاز نادي سكك الحديد الصفاقسي اليوم السبت على مستقبل القصرين بنتيجة 1 - 0 في مباراة ودية أقيمت بالمركز الدولي للتربصات بعين دراهم وذلك ضمن آخر استعدادات الفريقين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.



يذكر أنّ سكك الحديد الصفاقسي سيخوض بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2025- 2026 ضمن المجموعة الأولى الى جانب جمعية مقرين ونادي محيط قرقنة ونادي حمام الأنف وبعث بوحجلة وهلال مساكن وهلال الشابة ومكارم المهدية وكوكب عقارب والملعب الافريقي بمنزل بورقيبة واتحاد بوسالم وسبورتينغ بن عروس و أمل حمام سوسة واتحاد تطاوين.

