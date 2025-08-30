Babnet   Latest update 18:29 Tunis

مباراة ودية: فوز سكك الحديد الصفاقسي على مستقبل القصرين 1 - 0

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/668adc20a31423.75490739_hfilegmnpokqj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 30 Août 2025 - 18:15 قراءة: 0 د, 36 ث
      
فاز نادي سكك الحديد الصفاقسي اليوم السبت على مستقبل القصرين بنتيجة 1 - 0 في مباراة ودية أقيمت  بالمركز الدولي للتربصات بعين دراهم  وذلك ضمن آخر استعدادات الفريقين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.

يذكر أنّ سكك الحديد الصفاقسي سيخوض بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2025- 2026 ضمن المجموعة الأولى الى جانب جمعية مقرين ونادي محيط قرقنة ونادي حمام الأنف وبعث بوحجلة وهلال مساكن وهلال الشابة ومكارم المهدية وكوكب عقارب والملعب الافريقي بمنزل بورقيبة واتحاد بوسالم وسبورتينغ بن عروس و أمل حمام سوسة واتحاد تطاوين.



أما مستقبل القصرين فسيخوض المنافسة ضمن المجموعة الثانية الى جانب  تقدم ساقية الداير وجمعية اريانة وجندوبة الرياضية والنادي القربي وهلال الرديف وأولمبيك سيدي بوزيد والقلعة الرياضية ونسر جلمة وسبورتينغ المكنين والملعب القابسي واتحاد قصور الساف وأمل بوشمة وقوافل قفصة.


السبت 30 أوت 2025
