"جزر الكنائس" ... محمية طبيعية تابعة لمعتمدية الغريبة مصنفة وطنيا وعالميا منذ

وات - تحرير هادية بوصرصار - "جزر الكنائس" ... هذا الأرخبيل الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس ميلادي، يعانق فيه الطابع الإسلامي، الطابع المسيحي، حيث يؤرخ الجانب التاريخي، أنه يحتوي على الولي الصالح "سيدي صالح"، كما يُحكى أن الكاهن "سان ديلجونس"، كان يتعبد في كنيسة في "جزر الكنائس"، وهي جزيرة اللبوة البعيدة عن الأنظار.



وتمتد "جزر الكنائس"، وفق ما أفادت به منسقة هذا الموقع الأثري، صابرين كسكاس، أمس الجمعة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، على مساحة 5850 هكتارا، كما يتضمن أربعة جزر وهي: البصيلة، واللبوة، والحجر، والغريبة، التي تم بمفعول ارتفاع منسوب المياه، تقسيمها إلى الغريبة الشمالية، والغريبة الجنوبية، نظرا للتغيرات المناخية وتأثيراتها على ديمومة الجزر.



وأبرزت المسؤولة، أن "، تعد من أهمفي العالم نظرا لتنوعها البيولوجي إذ تشكّل، فضلا عن أهميتها كمحميةثرية ومتنوعة واحتضانها لمواقع أثرية، ما أهلها لتكون، تشرف عليها إدارة الغابات، ومنطقة مصنفة "" منذ سنةومرسمة على قائمة "" منذ سنة".وذكرت، أنه "يتم السعي حاليا، على مستوى، إلى تقنينها، وتصنيفها كمنطقة، تمسح أكثر من، وتشمل مساحة بحرية، ومساحة برية، والمساحة البحرية أكبر من البرية، باعتبارها محمية بحرية ساحلية، وإعادة تصنيفها كمنطقة متمتعة".وأشارت إلى أنّ "نظرا لأهميتها، فإن، مصنفة على المستوى، باعتبارها محمية بحرية وساحلية".وتكمن الصعوبات التي تعوق سهولة الولوج إلى ""، وفق ما أفادت به منسقة هذا الموقع،، في "الخاص بها، والمتمثل أساسا في، حيث لا يتم الدخول إلى البحر في كل الأوقات، والتراخيص التي تتطلب وقتا كبيرا لزيارة الجزر".وأوضحت أن وجود، و، و، وبطء تفاعل السلط المعنية عند الإبلاغ عنه، فضلا عن صعوبة التعامل مع المجتمع المحلي بخصوص منظومة الحماية، إشكاليات تسبب في أغلب الأوقات في عدم القدرة على المحافظة علىالتي تزخر بها تلك الجزر، سيما منها، وأصناف".وفي هذا السياق، ارتأت المتحدثة، ضرورة "الاشتغال على تغيير عقلية المواطن العادي المحلي، والتعويل على تدخلات السلط المعنية، والإدارات المتدخلة، و، وإرساء، من أجل المحافظة على استدامة، والتنوع البيولوجي الذي تتميز به، ونظامها البيئي الفريد من نوعه".من جهته، روى، الذي تربطه علاقة بـ"جزر الكنائس" منذ، قائلا: "تعدمن أهم المناطق فيوفي، حيث تمتد مساحتها على، بداية من شمال خليج قابس بعد صفاقس، حتىفي مدنين، كما تتميز بالنظام البيئي المتمثل في".وأوضح قوله: "هنا في، حيث يبعد البحر، وقت الجزر،عن البر، يجد الإنسان رغد عيشه، بفضل تهوئة البحر عبر مفعول النظام البيئي الذي تتميز به الجزر، والمتمثل في المد والجزر، والذي يؤدي إلى، و، وتواجد مجموعات وأنواع كبيرة منفي فصل الشتاء، خاصة منها، وأنواع أخرى من الطيور في".وتابع: "هذه الطيور المعششة، تجدبالجزر غير المأهولة مثل، التي تُقدّر مساحتها بـ، وأربعة جزر أخرى، وذلك هروبا من عديد المشاكل التي باتت موجودة في البر، على غرار، و، كما تربط البحارة بالطيور فيعلاقة ودية جدا، حيث تجرؤ العصافير على أكلالتي تقتل الفئران ولا تضر البحار".وخلص الدلنسي، إلى القول إن "، غير موجودة في المدن، على غرار"، داعيا إلى ضرورة "زيارة هذه الكنوز الطبيعية، والاستمتاع بها، والمحافظة عليها، باعتبارها تمنح زوارها".من جهتها، قالت، وهي أصيلة معتمدية الغريبة وأم لثمانية أبناء: "أرتزق منمنذ حوالي، ووفرت حاجيات عائلتي من هذه المهنة، وسأظل أعشق مهنتي التي أنهض من أجلها منذ الساعات الأولى من فجر كل يوم، سيما في فصل الشتاء، وأقطع كيلومترات مشيا على الأقدام وسط البحر أجمع المحار، وذلك لآخر نبض في عروقي".من ناحيته، اعتبر، أن "مهنته التي يقتات منها منذتعد، حيث تربطه بالبحر علاقة كبيرة جدا لا يمكن وصفها بكلمات موجزة"، داعياإلى "إحداثلتسهيل الولوج إلى البحر".يذكر أن، التي تشتغل على تحقيق، اتفقت منذمع جمعية "" التي تعمل على تحقيق الهدف ذاته في(أرخبيل المنستير)، بالشراكة مع، على تعزيز التعاون والتشبيك بينهما في مجالات، ووتعزيزفي هذه الجزر وتطويرالمرافقة لهذا البرنامج.ويندرج هذا التبادل، بحسب ما أوضحته، في تصريح لـ(وات)، في "إطار الاتفاقية الموقعة بين الجمعية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي و".ويشار إلى أنتأسست منذ أواخروشرعت في نشاطها الفعلي في أواخر، وبدأت سنةفي تنفيذ مشاريعها البيئية والتنموية.