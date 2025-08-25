قفصة: إحداث محطة لمعالجة المياه المستعملة بأم العرائس والرديف وأخرى بالسند في إطار المخطط الخماسي 2026-2030

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6086b86e61bd39.01800738_fopkhqigmjlen.jpg width=100 align=left border=0>

كشف المدير الجهوي للتطهير بقفصة، قليعي الصالح، عن برمجة إنجاز محطة تطهير ومعالجة للمياه المستعملة بتقنية المعالجة الثلاثية بكل من أم العرائس والرديف ومحطة أخرى مماثلة بالسند، وذلك في إطار المخطط الخماسي 2026-2030.

وأضاف الصالح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا إفريقيا للأنباء، أن كلفة إحداث هاتين المحطتين تناهز 150 مليون دينار، ممولة من البنك الدولي، معتبرا أن إنجازهما سيساهم في المحافظة على الموارد المائية بالجهة وتحسين الوضع البيئي من خلال القضاء على المصبات العشوائية، وتدعيم البنية التحتية بالمعتمديات المعنية، مع خلق مناطق سقوية فلاحية جديدة تعتمد على المياه المعالجة.

وأوضح أن مشروع إنجاز محطة تطهير بمعتمديتي الرديف وام العرايس يشمل إحداث محطة لمعالجة المياه المستعملة بتقنية المعالجة الثلاثية بالأشعة فوق البنفسجية بطاقة استيعاب يومية تقدر بـ5300 متر معكب، كما سيمكن من ربط الشبكة العمومية للتطهير بكلتا المعتمديتين بنسبة 90 بالمائة، من خلال مدّ 80 كلم من القنوات البلاستيكية الخاصة بشبكة التطهير وربطها بـ6500 مسكن بكلفة الجملية تناهز 100 مليون دينار.





وأبرز أن كلفة مشروع تطهير معتمدية السند الجملية تبلغ 50 مليون دينار، وتشمل بناء محطة تطهير لمعالجة المياه المستعملة بطاقة استيعاب 1500 متر مكعب يوميا، ومدّ 35 كلم من القنوات البلاستيكية الخاصة بشبكة التطهير لربط 3600 مسكن بالشبكة.